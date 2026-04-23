Цены вырастут вдвое: в Украине будет дефицит абрикосов и персиков из-за потери урожая
По предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями.
Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.
По его словам, ожидается существенное снижение урожайности в 2026 году из-за февральско-апрельских холодов, которые уничтожили более половины цветочных почек. Больше всего этих погодных аномалий пострадают центральные и южные регионы Украины, где сады зацветают быстрее всего.
Импорт не избавит от дефицита
Эксперт отметил, что угроза дефицита высока, а импорт не сможет полностью покрыть потребности рынка при значительном неурожае. В зависимости от уровня дефицита цены на абрикосы и персики возрастут от 20% до 80%.
"Из-за ограниченного предложения ожидается ощутимое удорожание: при умеренном дефиците цены вырастут на 20-30%, а в худшем сценарии значительных потерь фрукты могут подорожать на 50-80%", – отмечает Миронов.
Он рассказал, что основными странами-поставщиками в Украине являются:
- Турция (обеспечивает около 39% импорта),
- Греция,
- Испания,
- Молдова.
Специалист объясняет, что аномальный холод представляет критическую угрозу для раннецветущих косточковых (абрикосы и персики), поскольку они просыпаются первыми. Миронов отмечает, что решающее значение для урожая персиков и абрикосов в Украине имеет продолжительность морозов.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, среди плодовых насаждений наибольшие потери понесли косточковые культуры, где гибель цветочных почек абрикоса в отдельных регионах достигла 51%.