Украина выполнила 96% таможенных обязательств перед ЕС: результаты І квартала 2026 года

Таможня
Украинская таможня по итогам первого квартала 2026 существенно увеличила поступления в государственный бюджет и продолжила интеграцию в таможенное пространство Европейского Союза. Основными направлениями работы стали цифровизация процедур, поддержка бизнеса и исполнение обязательств перед ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные таможни.

В январе-марте в госбюджет направили 199,1 млрд грн таможенных платежей. Это на 30,3% или на 46,35 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, объем льгот при импорте товаров, в том числе для нужд обороны и энергетики, составил 104,3 млрд грн. Это на 58,8% больше чем в первом квартале 2025 года.

К началу 2026 года Украина выполнила 96% обязательств в таможенной сфере в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Также идет согласование проекта нового Таможенного кодекса перед его рассмотрением правительством.

В рамках системы совместного транзита NCTS, известной как "таможенный безвиз", за квартал оформили 46,3 тысяч транзитных деклараций. Это на 20,5 тысяч больше, чем годом ранее.

Растет и количество компаний, работающих по упрощенным таможенным процедурам. Количество предприятий со статусом авторизованного экономического оператора увеличилось на восемь, а общее количество предоставленных авторизаций превысило 1435.

Общий товарооборот Украины в первом квартале достиг 33,5 млрд. долларов. Это на 5,1 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Среди важных нововведений – запуск автоматического оформления импортных деклараций и расширение цифровых сервисов для бизнеса. Это должно ускорить прохождение таможенных процедур и уменьшить бюрократическую нагрузку.

Несмотря на войну, таможенная система Украины продолжает реформирование и постепенное внедрение европейских стандартов.

Напомним, Украина передала на утверждение правительства проект нового Таможенного кодекса, приближающего национальное таможенное законодательство к нормам Европейского Союза. Документ прошел доработку с учетом замечаний Еврокомиссии и предложений бизнес-сообщества.

Автор:
Татьяна Гойденко