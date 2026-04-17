Правительство получило проект нового Таможенного кодекса, согласованного с ЕС

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Правительство получило проект нового Таможенного кодекса / ГМС Украины

Украина передала на утверждение правительства проект нового Таможенного кодекса, приближающего национальное таможенное законодательство к нормам Европейского Союза. Документ прошел доработку с учетом замечаний Еврокомиссии и предложений бизнес-сообщества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Решение принял Управленческий комитет по разработке нового Таможенного кодекса с участием представителей Министерства финансов, Государственной таможенной службы Украины, Европейской комиссии (DG TAXUD), Представительства ЕС в Украине и международных экспертов.

В настоящее время начата процедура утверждения проекта Кабинетом министров с последующим внесением в Верховную Раду.

По словам главы Государственной таможенной службы Ореста Мандзия, новый кодекс объединяет нормы таможенного законодательства ЕС с национальными подходами, в частности, в сфере противодействия контрабанде и нарушением таможенных правил. Это должно стать базой для интеграции Украины в единое европейское таможенное пространство.

В ходе подготовки документа прошли масштабные консультации с бизнесом: 15 ассоциаций провели более 60 заседаний рабочей группы. Отдельно привлекались европейские эксперты по таможенному праву для оценки соответствия проекта требованиям ЕС.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит документ в двух чтениях до 1 сентября 2026 года, а вступление в силу нового Таможенного кодекса запланировано на 1 декабря 2027 года.

Параллельно начинается подготовка изменений в Налоговый кодекс и подзаконные акты, необходимые для внедрения новой модели таможенного регулирования.

Новый Таможенный кодекс является ключевым этапом гармонизации украинского таможенного законодательства с нормами ЕС. Его реализация будет определять скорость интеграции Украины в европейское экономическое и таможенное пространство.

Что должно измениться для бизнеса

Новая версия Таможенного кодекса должна принести бизнесу упрощение процедур через электронные декларации и статус авторизованных экономических операторов, что должно снизить расходы на таможенные операции и ускорить таможенные процедуры, стимулируя экспорт и импорт; позволит предпринимателям работать по нормам ЕС и получать те же льготы, которые имеет европейский бизнес.

В то же время предложенные нововведения потребуют более широких реформ таможни и могут создать барьеры для малого бизнеса из-за требований, предусмотренных для получения статуса авторизованных экономических операторов.

Автор:
Татьяна Гойденко