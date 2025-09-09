Новый Таможенный кодекс: что изменится для бизнеса и поможет ли это Украине на пути в Европу

Конец лета – начало осени стало плодотворным на законодательные новации, призванные приблизить условия работы украинского бизнеса к европейским стандартам. Среди таких событий — принятие правительством проекта нового Таможенного кодекса Украины. В настоящее время документ направлен Европейской комиссии для проведения его оценки. Также правительство запланировало обсуждение законодательных наработок с общественностью.

Delo.ua разбиралось, что, возможно, с новой версией Таможенного кодекса (не)так и что он изменит для украинского бизнеса.

О чем речь

Гармонизация таможенного законодательства является одним из важных шагов на пути членства Украины в Европейском Союзе.

Ожидаемым результатом должна стать синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты на бизнес. Кроме того, компании смогут оптимизировать свои производственные и логистические цепочки, поскольку им не нужно будет учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.

Как отмечают разработчики, многие положения нового Таможенного кодекса не будут кардинально отличаться от действующего, поскольку значительная часть евроинтеграционных норм уже включена в действующий Таможенный кодекс.

"Таможенный кодекс Украины на основе Таможенного кодекса ЕС создаст законодательную основу для всех таможенных ІТ-систем, которые Украина должна будет иметь на момент вступления в Евросоюз", — объяснил директор Департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко.

В Государственной таможенной службе Украины отмечают, что на сегодняшний день Украина достигла 91% имплементации таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. При этом, утверждают в Гостаможслужбе, Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Всемирная таможенная организация и бизнес отмечают успехи в цифровизации, борьбе с коррупцией и росте таможенных поступлений.

Что предусматривает обновленный Таможенный кодекс

Новый Таможенный кодекс предусматривает полную гармонизацию украинского таможенного законодательства с ключевыми таможенными Регламентами ЕС: кроме Таможенного кодекса ЕС еще четыре Регламента, отмечает эксперт по евроинтеграции таможенного права Оксана Никанорова.

"Для тех, кто уже использует гармонизированные таможенные бизнес-процессы на практике, изменений будет не много (по сути, изменится больше форма — юридическая техника). Для остальных можно лишь посоветовать начинать применять эти процессы уже сейчас, не дожидаясь нового Кодекса. Тогда "вход" в его применение будет более мягким", — объясняет собеседница Delo.ua.

Для бизнеса и государства это будет означать, в частности: еще больше разрешенных операций на таможенных складах и в других таможенных процедурах, возможности развития каршеринга, дальнейший толчок для развития таможенных хабов, развитие таможенных упрощений вплоть до таможенного оформления путем простого внесения записей в учет, возможность зафиксировать метод определения таможенной стоимости (очень болезненный вопрос для бизнеса), гармонизация системы таможенных льгот, а также европейские правила перемещения военной техники, что критически важно во время полномасштабной агрессии России против Украины.

"Среди основных новаций Таможенного кодекса — введение единых правил и процедур для перемещения товаров через таможенную границу, охватывающих таможенные процедуры, контроль, надзор и определение статуса товаров. Он также детализирует статус авторизованных экономических операторов (АЭО), упрощенные декларации, процедуры транзита, переработки и временного хранения", — объясняет советник юридической фирмы Asters Антон Синцов.

По его словам, значительный акцент делается на цифровизации процессов.

"Новый кодекс обязывает использовать электронные системы для обмена данными, декларациями и хранения информации, а среда "единого окна" становится центральным инструментом для взаимодействия между таможенными органами, бизнесом и другими компетентными структурами", – добавляет собеседник Delo.ua.

Проект также вводит принципы упрощения торговли, управления рисками и баланса между контролем и содействием торговле, расширяет механизм освобождения от таможенных платежей товаров оборонного назначения, медицинских изделий и компонентов беспилотных систем во время военного положения.

Что должно измениться для бизнеса

Новая версия Таможенного кодекса должна принести бизнесу упрощение процедур через электронные декларации и статус авторизованных экономических операторов, что должно снизить расходы на таможенные операции и ускорить таможенные процедуры, стимулируя экспорт и импорт; позволит предпринимателям работать по нормам ЕС и получать те же льготы, которые имеет европейский бизнес.

В то же время предложенные нововведения будут нуждаться в более широких реформах таможни и могут создать барьеры для малого бизнеса из-за требований, предусмотренных для получения статуса авторизованных экономических операторов, предупреждает Антон Синцов.

Цифровизация, в частности "единое окно" и электронные процессы, имеют потенциал уменьшить бюрократию, ускорить таможенное оформление, повысить торговую эффективность страны, подобно опыту ЕС.

Упрощения для бизнеса, такие как авторизованные экономические операторы и специальные процедуры, призваны сократить расходы на таможенные операции, а усиление контроля и управления рисками должны улучшить борьбу с контрабандой, защищая интересы государства, надеется собеседник Delo.ua.

Для государственного бюджета Кодекс должен обеспечить рост поступлений благодаря эффективному контролю за перемещением товаров и предотвращению контрабанды с потенциальным увеличением сборов. А освобождение от таможенных платежей для оборонных товаров должно стать инвестицией в безопасность и обороноспособность страны.

На данный момент украинский бизнес лишь ознакамливается с новациями, заложенными в проект нового Таможенного кодекса. Свою позицию относительно документа для Delo.ua пообещали озвучить Эвропейская бизнес ассоциация и Ассоциация ритейлеров Украины.

С текстом проекта нового Таможенного кодекса Украины можно ознакомиться по ссылке.