Новий Митний кодекс: що зміниться для бізнесу і чи допоможе це Україні на шляху в Європу

Кінець літа – початок осені став плідним на законодавчі новації, покликані наблизити умови роботи українського бізнесу до європейських стандартів. Серед таких подій — ухвалення урядом проєкту нового Митного кодексу України. Наразі документ направлено Європейській комісії для проведення його оцінки. Також уряд запланував обговорення законодавчих напрацювань з громадськістю.

Delo.ua розбиралось, що, можливо, з новою версією Митного кодексу (не)так і що він змінить для українського бізнесу.

Про що мова

Гармонізація митного законодавства є одним із важливих кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.

Очікуваним результатом має стати синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу. Крім того, компанії зможуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно буде враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

Як зазначають розробники, багато положень нового Митного кодексу не будуть кардинально відрізнятися від чинного, оскільки значна частина євроінтеграційних норм уже включена у чинний Митний кодекс.

"Митний кодекс України на основі Митного кодексу ЄС створить законодавчу основу для всіх митних ІТ-систем, які Україна повинна буде мати на момент вступу до Євросоюзу", — пояснював директор Департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко.

В Державній митній службі України відзначають, що на сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. При цьому, стверджують в Держмитслужбі, Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд, Всесвітня митна організація та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.

Що передбачає оновлений Митний кодекс

Новий Митний кодекс передбачає повну гармонізацію українського митного законодавства з ключовими митними Регламентами ЄС: крім Митного кодексу ЄС ще чотири Регламенти, зазначає експертка з євроінтеграції митного права Оксана Ніканорова.

"Для тих, хто вже використовує гармонізовані митні бізнес-процеси на практиці, змін буде не багато (по суті зміниться більше форма — юридична техніка). Для решти можна лише порадити починати застосовувати ці процеси вже зараз, не чекаючи нового Кодексу. Тоді "вхід" в його застосування буде м’якшим", — пояснює співрозмовниця Delo.ua.

Для бізнесу та держави це означатиме, зокрема: ще більше дозволених операцій на митних складах та в інших митних процедурах, можливості розвитку каршерінгу, подальший поштовх для розвитку митних хабів, розвиток митних спрощень аж до митного оформлення шляхом простого внесення записів в облік, можливість зафіксувати метод визначення митної вартості (найболючіше питання для бізнесу), гармонізація системи митних пільг, а також європейські правила переміщення військової техніки, що критично важливо під час повномасштабної агресії Росії проти України.

"Серед основних новацій Митного кодексу — запровадження єдиних правил і процедур для переміщення товарів через митний кордон, що охоплює митні процедури, контроль, нагляд та визначення статусу товарів. Він також деталізує статус авторизованих економічних операторів (АЕО), спрощені декларації, процедури транзиту, переробки та тимчасового зберігання", — пояснює радник юридичної фірми Asters Антон Сінцов.

За його словами, значний акцент робиться на цифровізації процесів.

"Новий кодекс зобов'язує використовувати електронні системи для обміну даними, деклараціями та зберігання інформації, а середовище "єдиного вікна" стає центральним інструментом для взаємодії між митними органами, бізнесом та іншими компетентними структурами", — додає співрозмовник Delo.ua.

Проєкт також вводить принципи спрощення торгівлі, управління ризиками та балансу між контролем і сприянням торгівлі, розширює механізм звільнення від митних платежів для товарів оборонного призначення, медичних виробів та компонентів безпілотних систем під час воєнного стану.

Що має змінитися для бізнесу

Нова версія Митного кодексу має принести бізнесу спрощення процедур через електронні декларації та статус авторизованих економічних операторів, що має знизити витрати на митні операції і прискорити митні процедури, стимулюючи експорт та імпорт; дасть можливість підприємцям працювати за нормами ЄС і отримувати ті ж пільги, які має європейський бізнес.

Водночас запропоновані нововведення потребуватимуть більш ширших реформ митниці та можуть створити бар'єри для малого бізнесу через вимоги, які передбачені для набуття статусу авторизованих економічних операторів, попереджає Антон Сінцов.

Цифровізація, зокрема "єдине вікно" та електронні процеси, мають потенціал зменшити бюрократію, прискорити митне оформлення, підвищити торговельну ефективність країни, подібно до досвіду ЄС.

Спрощення для бізнесу, такі як АЕО та спеціальні процедури, покликані скоротити витрати на митні операції, а посилення контролю та управління ризиками мають покращити боротьбу з контрабандою, захищаючи державні інтереси, сподівається співрозмовник Delo.ua.

Для державного бюджету Кодекс має забезпечити зростання надходжень завдяки ефективному контролю за переміщенням товарів та запобіганню контрабанді, з потенційним збільшенням зборів. А звільнення від митних платежів для оборонних товарів мають стати інвестицією в безпеку та обороноздатність країни.

Наразі український бізнес лише ознайомлюється із новаціями, закладеними у проєкт нового Митного кодексу. Свою позицію щодо документа для Delo.ua пообіцяли озвучити Європейська бізнес-асоціація та Асоціація рітейлерів України.

З текстом проєкту нового Митного кодексу України можна ознайомитись за посиланням.