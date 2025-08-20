Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Штучний інтелект і антикорупційні заходи: які рекомендації МВФ дав Україні для митниці

мвф
МВФ оцінив прогрес митної реформи в Україні. / Depositphotos

Україна реалізовала вже понад чверть стратегічних ініціатив, передбачених митним компонентом Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки. Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінив прогрес митної реформи та надав свої рекомендації щодо додаткових заходів, включаючи збалансування антикорупційної політики та впровдження ШІ. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Фахівці фонду, беручі до уваги, що митна політика загалом є багатокомпонентною, виявили додаткові зони зростання для переходу на наступний етап, зокрема:

  • подальше розширення інституту авторизованих економічних операторів (АЕО) та укладання міжнародних угод про взаємне визнання; 
  • збільшення майданчиків для консультацій із бізнесом та громадськістю ще до початку ухвалення рішень, які безпосередньо впливатимуть на них; 
  • подальше впровадження штучного інтелекту, що дозволить оптимізувати аналіз, виявлення ризиків та підвищити ефективність митного контролю; 
  • збалансування антикорупційної політики. Впровадження ротації персоналу, відеофіксації митного контролю та ефективних механізмів відповідальності –  лише частина заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків. Врахування карʼєрних очікувань посадових осіб допоможе зберегти баланс при впровадженні комплексу антикорупційних заходів. 

Нагадаємо, 31 липня в Мінекономіки попередили про значне збільшення дефіциту фінансування, якщо інтенсивність російських атак збережеться, а реформи, погоджені з іноземними кредиторами, й надалі гальмуватимуться.

Автор:
Тетяна Ковальчук