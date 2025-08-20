Штучний інтелект і антикорупційні заходи: які рекомендації МВФ дав Україні для митниці

Україна реалізовала вже понад чверть стратегічних ініціатив, передбачених митним компонентом Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки. Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінив прогрес митної реформи та надав свої рекомендації щодо додаткових заходів, включаючи збалансування антикорупційної політики та впровдження ШІ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Фахівці фонду, беручі до уваги, що митна політика загалом є багатокомпонентною, виявили додаткові зони зростання для переходу на наступний етап, зокрема:

подальше розширення інституту авторизованих економічних операторів (АЕО) та укладання міжнародних угод про взаємне визнання;

збільшення майданчиків для консультацій із бізнесом та громадськістю ще до початку ухвалення рішень, які безпосередньо впливатимуть на них;

подальше впровадження штучного інтелекту, що дозволить оптимізувати аналіз, виявлення ризиків та підвищити ефективність митного контролю;

збалансування антикорупційної політики. Впровадження ротації персоналу, відеофіксації митного контролю та ефективних механізмів відповідальності – лише частина заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків. Врахування карʼєрних очікувань посадових осіб допоможе зберегти баланс при впровадженні комплексу антикорупційних заходів.

Нагадаємо, 31 липня в Мінекономіки попередили про значне збільшення дефіциту фінансування, якщо інтенсивність російських атак збережеться, а реформи, погоджені з іноземними кредиторами, й надалі гальмуватимуться.