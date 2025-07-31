Україні загрожує зростання дефіциту фінансування через війну та затримку реформ – Reuters

Міністерство економіки України попереджає про значне збільшення дефіциту фінансування, якщо інтенсивність російських атак збережеться, а реформи, погоджені з іноземними кредиторами, й надалі гальмуватимуться. Як заявили в міністерстві, країна виконує всі свої зобов’язання в умовах воєнного часу, однак потребує ширшої підтримки ззовні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Очікується, що у серпні Україна отримає близько 3 мільярдів євро в межах механізму ЄС Ukraine Facility.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, на 2026–2027 роки поки що обіцяно лише третину з необхідних 65 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Решта коштів досі обговорюється.

Зазначається, що Україні знадобиться від 39 мільярдів доларів цього року та до близько 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише наступного року.

Київський інвестфонд ICU зазначає, що уряду необхідно знайти ще 10–15 мільярдів доларів на додачу до вже обіцяної підтримки на 2026 рік. Водночас переговори ускладнюються — іноземні партнери фіксують зрив частини зобов’язань.

Україна не виконала низку орієнтирів у межах чотирирічної програми ЄС на 50 мільярдів євро, схваленої у 2023 році. Наразі Київ отримає лише 3 мільярди євро замість 4,5 мільярда.

Серед невиконаних пунктів — призначення суддів, оновлення керівництва антикорупційних органів і реформа управління державними активами. Це викликало критику з боку європейських партнерів та найбільші вуличні протести з початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський, який раніше посилив контроль над ключовими антикорупційними структурами, вже зареєстрував у парламенті новий законопроєкт, який має відновити їхню незалежність. Голосування заплановане на четвер.

Фінансова допомога також залежить від співпраці з МВФ, у межах якої діє програма на 15,5 мільярда доларів. Водночас Україна вже планує переговори щодо нової угоди.

Окрім цього, уряд України звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки західні партнери виділили лише половину необхідних коштів.