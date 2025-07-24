Україні підтверджено лише $22 млрд з необхідних $35 млрд на 2026 рік: тривають переговори з МВФ

Україні на 2026 рік потрібно $35 мільярдів зовнішнього фінансування, але поки що підтверджено лише $22 мільярди. Щодо решти $13 мільярдів тривають переговори з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Ми розуміємо, що 2026 рік наразі передбачає отримання, а наші очікування на цьому, власне, базуються - на сценарії у $35 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких $22 млрд доларів є підтвердженими", - наголосив він.

За його словами, вся українська команда працює над тим, щоб чітко визначити всі джерела, з яких Україна має отримувати достатній та стабільний обсяг міжнародної фінансової допомоги. А щодо тих коштів, яких не вистачає, зараз тривають відповідні перемовини з МВФ.

Голова НБУ також додав, що частиною цих переговорів стане взаємодія з МВФ. Наразі триває робота над формуванням нової, оновленої програми співпраці та розширеного фінансування. Ця програма має врахувати нові реалії, пов'язані з безпековими ризиками, динамікою відновлення макроекономічної ситуації та геополітикою.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій також прокоментував питання скорочення міжнародних резервів на $4 млрд.

"Скорочення на $4 млрд порівняно з попереднім прогнозом пов'язане, перш за все, з вищим попитом на імпортні товари на тлі ширшого дефіциту бюджету, а також меншими обсягами експорту через ситуацію з врожаями та скасуванням пільгового режиму торгівлі з Європейським Союзом", - додав він.

Нагадаємо, НБУ прогнозує збереження міжнародної підтримки України. У 2025 році очікується надходження приблизно $54 млрд зовнішньої фінансової допомоги, з яких країна вже отримала майже $24 млрд.