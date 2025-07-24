НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%

24 липня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Причини рішення

Зазначається, що це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Підкреслюється, що у разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5%, НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом.

"Попередні заходи НБУ з посилення монетарної політики сприяли помітному пожвавленню інтересу до строкових гривневих заощаджень. Так, якщо на початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 млрд грн, то в березні він зріс до 4 млрд грн, а у квітні-травні – до 5–6 млрд грн. Загалом з початку року і на кінець травня такі строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП – на 11 млрд грн. Поліпшилася і строковість гривневих заощаджень – збільшився інтерес до депозитів на 6–12 місяців, а також довгострокових ОВДП", - зауважили у регуляторі.

Там додають, що зростання гривневих вкладень сприяло суттєвому зниженню чистого попиту населення на валюту (до близько 0,2 млрд дол. США у квітні та травні порівняно з 1,5 млрд дол. США в січні), що пом’якшило ефект сезонного зростання потреб підприємств у валюті. Це стало важливим чинником збереження стійкої ситуації на валютному ринку та контрольованості очікувань, а, відповідно, і стримування цінового тиску.

Крім того, ставки за новими кредитами бізнесу загалом зросли незначно і залишаються на доковідному рівні. Темпи зростання видачі чистих гривневих кредитів бізнесу пришвидшилися в квітні до майже 30% р/р з 21% р/р у лютому.

В НБУ переконані, що збереження облікової ставки на рівні 15,5% дасть змогу і надалі забезпечувати належні монетарні умови для розвороту інфляційного тренду в найближчі місяці.

"Пом’якшення процентної політики стане можливим лише після остаточного проходження піку цінового сплеску та зниження ризиків закріплення інфляції на високому рівні. Водночас, якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий ужити додаткових заходів", - наголошують у регуляторі.

Нагадаємо, 5 червня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

У регуляторі припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше.

В НБУ не виключили, що з огляду на поточні інфляційні тенденції і доволі високі ризики регулятору доведеться утримувати облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося у квітні.

У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ має бути готовим до посилення монетарної політики.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.