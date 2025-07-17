Бізнес поліпшив інфляційні та курсові очікування у другому кварталі

Український бізнес у другому кварталі 2025 року зберіг позитивні очікування щодо економічного зростання на найближчі 12 місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування керівників компаній, оприлюднені Національним банком України.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) хоч і знизився до 103.1% (порівняно з 108.2% у першому кварталі), все ще залишається в позитивній зоні. Бізнес очікує зростання виробництва, поліпшення фінансового стану підприємств і стабілізації макроекономічної ситуації в країні.

Інфляційні очікування покращились: очікувана річна інфляція вперше за рік знизилася до 10.9% (раніше – 11.5%). Зменшилась і частка компаній, які очікують інфляцію понад 15%.

Курсові очікування покращились третій квартал поспіль: середній очікуваний курс через 12 місяців — 43.84 грн/долар (раніше — 44.23).

Фінансовий стан підприємств поки що оцінюється дещо гірше (баланс відповідей – мінус 5.3%), однак очікування на майбутнє залишаються позитивними (2.4%).

Інвестиції: позитивна динаміка зберігається щодо витрат на машини та обладнання, однак очікування щодо будівельних інвестицій погіршились.

Працевлаштування: бізнес посилив песимізм щодо зростання кількості працівників (баланс – мінус 4.4%), попри очікуване зростання у будівництві та добувній галузі.

Зарплати: підприємства очікують уповільнення темпів зростання витрат на оплату праці (баланс – 49.8% проти 60.1% у попередньому кварталі).

Окрім того, частка компаній, що планують залучати банківські кредити, дещо зменшилася — до 33.9%. Серед основних бар’єрів для кредитування — високі ставки (47.7%) і наявність альтернативних джерел фінансування (43.6%).

Опитування засвідчує, що попри вплив воєнних дій, український бізнес продовжує адаптуватись, зберігає віру в розвиток власної справи та демонструє стриманий оптимізм щодо економіки країни.

Нагадаємо, у червні 2025 року підприємства України оцінили ділову активність загалом на рівні попереднього місяця, однак значно краще, ніж у червні 2024 року.