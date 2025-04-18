Брак робочої сили став головною проблемою для бізнесу в березні — опитування

У березні 2025 року нестача кадрів через мобілізацію та виїзд працівників за кордон стала найбільшою перешкодою для ведення бізнесу в Україні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) серед 475 промислових підприємств.

За даними опитування, 65% підприємців назвали саме брак робочої сили основною проблемою. Для порівняння, в лютому цей показник був на рівні 64%. Як зазначає старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел, проблема нестачі кадрів залишається на перших позиціях вже кілька місяців поспіль.

На друге місце в березні вийшла проблема безпеки — 53% підприємців заявили, що працювати стало небезпечно. Третьою за важливістю проблемою стало зростання цін на сировину, матеріали та товари — її відзначили 48% респондентів.

Натомість побоювання щодо перебоїв з електроенергією помітно зменшилися. Лише 9% опитаних в березні назвали це перешкодою, тоді як у лютому таких було 18%. Це найнижчий показник із вересня 2022 року.

Що стосується оцінок урядової політики щодо підтримки бізнесу, лише 2% респондентів дали позитивну оцінку. Це ще нижче, ніж рік тому, коли таких було 8%. Більшість підприємств (65%) оцінює політику як нейтральну, а майже чверть (23%) — негативно. Як зазначають в ІЕД, негативне ставлення переважає з літа 2023 року.

Додамо, у першому кварталі 2025 року український бізнес суттєво покращив очікування щодо ділової активності на найближчі 12 місяців. Індекс ділових очікувань зріс до 108,2% проти 101,8% у четвертому кварталі 2024 року, що свідчить про зростаючий оптимізм серед підприємців.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД беруть участь близько 300 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.