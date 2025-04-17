Бізнес покращив ділові очікування і прогнозує активізацію виробництва в Україні

У першому кварталі 2025 року український бізнес суттєво покращив очікування щодо ділової активності на найближчі 12 місяців. Індекс ділових очікувань зріс до 108,2% проти 101,8% у четвертому кварталі 2024 року, що свідчить про зростаючий оптимізм серед підприємців.

Про це свідчать результати опитування керівників 670 підприємств, проведеного Національним банком України.

Респонденти з 13 областей, представники всіх видів економічної діяльності та підприємства різного масштабу прогнозують активізацію виробництва товарів і послуг. Найбільші надії на зростання висловлювали великі підприємства, компанії переробної промисловості та експортери.

Попри помірне зростання інфляційних очікувань — до 11,5% проти 10,3% у попередньому кварталі — стабілізувалися прогнози щодо валютного курсу. Бізнес очікує середній курс 44,23 грн/дол. США протягом року, що трохи нижче за попередній прогноз (44,42 грн/дол. США).

Уперше за рік підприємства позитивно оцінили власні перспективи фінансово-економічного розвитку. Найбільш оптимістичними були представники будівництва та переробної промисловості. Водночас у сферах торгівлі, транспорту та зв’язку очікування залишаються песимістичними.

Респонденти майже з усіх секторів очікують зростання обсягів реалізації продукції, особливо в аграрному секторі та промисловості. Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, також розраховують на їх збільшення — зокрема в енергетиці, водопостачанні та добувній промисловості.

Оцінки щодо зайнятості демонструють поступове пом’якшення. Підприємства в будівництві, агросекторі та промисловості очікують на зростання кількості працівників, натомість у торгівлі, енергетиці та транспорті — очікування залишаються негативними.

Бізнес також прогнозує підвищення витрат на оплату праці, збільшення потреби у кредитах, проте частка підприємств, що планують брати кредити, не змінилася і становить 35,2%. Перевага, як і раніше, надається гривневим кредитам — 80,9%.

Попри загальне покращення настроїв, ключовими бар’єрами для розвитку залишаються війна та брак кваліфікованих кадрів, який із кожним кварталом стає дедалі відчутнішим.

Водночас Індекс відновлення ділової активності в Україні у лютому знизився до нуля, що стало найгіршим показником за останні два місяці. При цьому, виробничі плани підприємств на найближчі три місяці продовжують зростати другий місяць поспіль.