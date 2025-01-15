У 2024 році кількість ФОП зросла попри значне закриття підприємств: найпопулярніші напрями діяльності

За даними Державної служби статистики, на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) становила 1 млн 707 тис. 677 осіб. Це на 7,5% більше, ніж на аналогічну дату 2024 року, що становить приріст у 118 тис. 943 ФОП.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, як заявляли окремі ЗМІ та експерти наприкінці минулого року, а, навпаки, зросла. Це відбулося навіть з урахуванням закритих та вибутих із реєстру фізичних осіб-підприємців у зв'язку з детінізацією та закриттям "сплячих" ФОП, зазначив Гетманцев.

Найпопулярніші напрями діяльності ФОП

Найбільш популярними КВЕД, за якими зареєстровано найбільше ФОП, залишаються IT та роздрібна торгівля.

Топ-5 видів економічної діяльності за чисельністю ФОП на 1 січня 2025 року виглядає наступним чином:

Комп’ютерне програмування (147,8 тис. ФОП).

Роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами (91,2 тис. ФОП).

Інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75,2 тис. ФОП).

Послуги перукарень та салонів краси (71,6 тис. ФОП).

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59,4 тис. ФОП).

Водночас, хоча комп’ютерне програмування і залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за кількістю зареєстрованих ФОП, за 2024 рік кількість підприємців у цій сфері зменшилась на 1,6% (на 2,4 тис. осіб).

Кількість ФОП з жінками-керівниками

За 2024 рік частка ФОП, де керівником є жінка, продовжила збільшуватись, досягнувши майже паритету з чоловіками, зазначає Гетманцев.

На 1 січня 2025 року кількість ФОП, відкритих жінками, становила 49,4%, тоді як чоловіками – 50,6%.

Для порівняння, рік тому ця пропорція була 47,5% на 52,5%, а два роки назад – 45,9% на 54,1%.

Географія ФОП

Трохи більше половини зареєстрованих ФОП припадає на Київ та п’ятірку областей:

Київ – 14,3% всіх зареєстрованих ФОП.

Дніпропетровська обл – 8,2%.

Харківська обл – 7,6%.

Львівська обл – 7,4%.

Київська обл – 6,6%.

Одеська обл - 6,5%.

За минулий рік кількість зареєстрованих ФОП збільшилась найбільше у відносному вимірі у Київській (+11%), Волинській (+12,1%) та Рівненській (+12,4%) областях.

Зменшення числа зареєстрованих ФОП відбулося в Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

При цьому кількість зареєстрованих ФОП, наприклад, у Луганській області (36,2 тис. осіб), все ще є більшою, ніж у Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях, підсумовує Гетманцев.

Про закриття ФОП в Україні

Раніше повідомлялось, що за 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

Зауважимо, згідно даних "Опендатабот", 27% із 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Зокрема, понад половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.