Українці закрили рекордну за п’ять років кількість ФОПів у 2024 році

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

Про це повідомляє YouControl.

Рекордна за останні 5 років кількість закриттів ФОПів

За даними аналітиків, торік українці закрили майже 210 тисяч ФОПів. Приріст закриття відносно 2023 року склав понад 32%. Крім того, реєстрація нових підприємців знизилася на 5% відносно до 2023 року.

Як зауважують аналітики, найбільшу кількість ФОПів українці закрили у жовтні: понад 23,7 тис. Кількість закриттів у грудні склала понад 22 тис. Але через злам роботи реєстрів є дані лише станом на 18 грудня 2024 включно.

Пік закриттів припадає на осінні місяці. Найбільше ФОПів у 2024 році закрили 30 вересня 2024 року – 2,9 тис. (1,4% від усіх закритих ФОПів за рік). 29 листопада 2024 року закрилося понад 2,3 тис. (1,1%). Ще майже 2,3 тис. (1,1%) ФОПів закрили 18 грудня 2024 року.

Найбільше відкриттів припало на: 1 жовтня 2024 року відкрили 1,8 тис. (0,6%), 29 квітня 2024 року – 1,7 тис. (0,6%) та ще 1,7 тис. (0,6%) 28 серпня 2024 року.

"Варто відзначити, що спад бізнес активності під кінець року є традиційним. Приріст закриттів у 2024 році розпочався з першого ж місяця року, так лише у лютому 2024 (14,5 тис. закритих ФОПів) приріст закриттів відносно 2023 (3,1 тис.) склав майже 270%", - констатують в YouControl.

Де закривали найбільше ФОПів?

Як повідомляють в YouControl, традиційно найбільша бізнес-активність фізичних осіб спостерігається в Києві: понад 27 тисяч ФОПів закрилося в столиці та майже 40 тисяч – зареєструвалося. Тому ми вирішили проаналізувати приріст і склали відповідний ренкінг регіонів.

Найбільший приріст закриттів у 2024 році відносно до 2023 року спостерігається у Полтавській області – 57,2% (8,1 тис. у 2024 проти 5,1 тис. у 2023). Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області до 4,5 тис. у 2024 році. Також у трійку за зростанням приросту закриттів потрапила і Вінницька область – приріст склав майже 45% до 8,4 тис. у 2024 році.

У секторі ІТ продовжує зростати закриття ФОПів

За даними YouControl, серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ – майже 39 тис. та інші послуги – понад 26 тис.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.).

"А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%. Також значно скоротилася і кількість реєстрацій ФОПів у ІТ: 67,3 тис. – у 2021 році, 39,2 тис. – 2023 році, 36,8 тис. – у 2024 році", - підкреслюють аналітики.

6 із 10 ФОПів відкрили жінки

Як зауважують аналітики, жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: понад 61% (173,7 тис.) нових ФОПів належать жінкам, а 39% (111,2 тис.) – зареєстрували чоловіки. Цей показник зріс у порівнянні із 2023 роком, тоді кількість відкритих ФОПів жінками становила майже 58%.

Разом з тим, у 2024 році чоловіки закривали більше ФОПів – майже 51% (106,2 тис.) закритих належить чоловікам, ще 49% (103,6 тис.) – жінкам.

Причини закриття

Як зазначає провідний фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк, процес збільшення кількості закриттів ФОП у 2024 році має мультифакторний характер.

За його словами, продовжився тренд на реалізацію відкладеного під час першого року повномасштабної війни попиту на послуги як у сфері закриття, так і реєстрації ФОП. Міграційні та мобілізаційні процеси лише посилили цей тренд на закриття бізнесу. Також зростання кількості закриттів впливала економічна політика та зміни до податкового законодавства, а найголовніше, що з 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ тепер обов’язкова.

"Відтак багатьом фізичним особам підприємцям із нерегулярними чи відсутніми доходами стало економічно невигідно лишатись у сегменті "заморожених ФОПів", бо це генеруватиме від'ємний грошовий потік", - пояснює Корнилюк.

Зауважимо, згідно даних "Опендатабот", 27% із 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Зокрема, понад половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

У 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.