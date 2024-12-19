Гетманцев прокоментував масове закриття ФОПів після підвищення податків

За 11 місяців 2024 року кількість нових фізичних осіб-підприємців зросла. Станом на 1 грудня 2024 року в Україні налічується більше 2 мільйонів ФОПів, з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він прокоментував дані "Опендатабот" про те, що 22,5 тисячі фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність з моменту підписання президентом закону про підвищення податків. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 28 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2 332 закритих бізнесів.

Як стверджує Гетманцев, за 11 місяців 2024 року нових підприємців значно побільшало і станом на 1 грудня 2024 року кількість ФОП становить 2,07 млн, з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб.

Нардеп наголошує, що показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92,0 тис. осіб. А за останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з припиненими або склала 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОП.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", - підкреслив Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що 4 грудня Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.