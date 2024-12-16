Катастрофи не сталося. Гетманцев розповів про наслідки позбавлення інтернет-провайдерів спрощеної системи оподаткування

1398 фізичним особам-підприємцям, які надавали послуги фіксованого інтернету, скасували режим спрощеної системи оподаткування. Інші (ФОПи та юрособи) - перейшли добровільно.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Багато хто питає, а що там із сумнозвісними провайдерами послуг з фіксованого інтернету, які подрібнювались на ФОПів. З ними все добре. Катастрофи як завжди не сталося. А податкова ситуація докорінно змінилася", - зауважив нардеп.

За його словами, у листопаді задекларовано на 15% більше ПДВ у порівнянні з середньомісячним обсягом у 2024 році.

"Треба зазначити, що на жаль деякі подрібнювачі все ж ще не перейшли від стадії торгу до стадії прийняття нової реальності та досі намагаються приймати гроші від споживачів за послуги, які вони не надавали, або ділити інвойси від ТОВ та ФОП (знову ж таки за незрозумілі послуги). Їм здається, що вони вигадали новий вдалий спосіб подрібнення, який ніхто не бачить", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що цим підприємцям податківці донараховують штрафи за фіктивну діяльність, обтяжену кількома складами кримінальних злочинів.

Нагадаємо, приблизно 130 інтернет-провайдерів вже оскаржують або планують оскаржувати в адміністративних судах рішення податкової про позбавлення їх права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Адже законодавство не містить прямої заборони надавачам інтернет-послуг бути платниками єдиного податку.

Зауважимо, у серпні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що інтернет-провайдерам слід припинити дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це дроблення призводить до значних втрат для державного бюджету через недоотримання податків і єдиного соціального внеску.

Раніше низка організацій закликала владу зберегти спрощену систему оподаткування для постачальників послуг доступу до інтернету.

Вони наполягають на тому, що позиція Державної податкової служби, яка наголошує на відсутності у малого бізнесу з 1 жовтня права застосовувати спрощену систему оподаткування, викликана помилковим трактуванням послуги доступу до інтернету як послуги з технічного обслуговування та експлуатації електронних комунікаційних мереж.

Вже у жовтні сотні операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, припинили роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.