Катастрофы не произошло. Гетманцев рассказал о последствиях лишения интернет-провайдеров упрощенной системы налогообложения

1398 физическим лицам-предпринимателям, предоставлявшим услуги фиксированного интернета, отменили режим упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Многие спрашивают, а что там с печально известными провайдерами услуг фиксированного интернета, которые дробились на ФЛП. С ними все хорошо. Катастрофы как всегда не произошло. А налоговая ситуация коренным образом изменилась", — отметил нардеп.

По его словам, в ноябре задекларировано на 15% больше НДС по сравнению со среднемесячным объемом в 2024 году.

"Нужно отметить, что к сожалению некоторые измельчители все же не перешли от стадии торга к стадии принятия новой реальности и до сих пор пытаются принимать деньги от потребителей за услуги, которые они не предоставляли, или делить инвойсы от ООО и ФЛП (опять же за непонятные) услуги). Им кажется, что они придумали новый удачный способ измельчения, который никто не видит", – подчеркнул он. Гетманцы.

Он добавил, что этим предпринимателям налоговики доначисляют штрафы за фиктивную деятельность, обремененную несколькими составами уголовных преступлений.

Напомним, примерно 130 интернет-провайдеров уже оспаривают или планируют обжаловать в административных судах решение налоговой о лишении их права находиться на упрощенной системе налогообложения. Ведь законодательство не содержит прямого запрета на предоставление интернет-услуг быть плательщиками единого налога.

Отметим, что в августе председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что интернет-провайдерам следует прекратить дробление бизнеса на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это дробление приводит к значительным потерям для государственного бюджета из-за недополучения налогов и единого социального взноса.

Ранее ряд организаций призвали власти сохранить упрощенную систему налогообложения для поставщиков услуг доступа в интернет.

Они настаивают на том, что позиция Государственной налоговой службы, которая подчеркивает на отсутствии у малого бизнеса с 1 октября права применять упрощенную систему налогообложения, вызванную ошибочной трактовкой услуги доступа к интернету как услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации электронных коммуникационных сетей.

Уже в октябре сотни операторов электронных коммуникаций предоставляли услуги доступа в интернет в Украине, прекратили работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.