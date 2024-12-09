Интернет при обесточивании: xPON должен стать самой доступной технологией в Украине

В Министерстве цифровой трансформации провели встречу с интернет-провайдерами, чтобы услышать реальные запросы и обсудить проблемы, мешающие бизнесам переходить на технологию xPON, которая обеспечивает до 72 часов работы домашнего интернета во время обесточений и помогает украинцам оставаться на связи с родными.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в ведомстве работают над тем, чтобы больше людей подключили технологию xPON и мотивируют провайдеров и украинцев переходить на эту технологию, ведь враг увеличивает интенсивность обстрелов, поэтому нужно быть готовыми к разным сценариям.

Поэтому в Минцифре обсудили с представителями рынка проблемы, по которым провайдеры не могут быстро подключать xPON, особенно на прифронтовых территориях.

Как подчеркнул Федоров, решения, которые помогут провайдерам быстро увеличить количество подключений к xPON:

улучшение условий бронирования аварийных бригад, восстанавливающих интернет после прилетов;

помощь от государства и международные инвестиции, благодаря которым провайдеры будут быстрее подключать и масштабировать xPON в Украине;

пролонгирование интернет-субвенции, которая поможет увеличить количество населенных пунктов, где есть оптический интернет;

работа над сервисом в Действии, благодаря которому украинцы смогут увидеть ближайших провайдеров, предоставляющих xPON, цену и сроки подключения.

"Нам важно, чтобы люди подсоединялись к xPON максимально быстро и цена на него была доступна", — подчеркнул Федоров.

Интернет будет работать во время обесточений

Wi-Fi будет работать при обесточивании, если перейти на оптоволоконную технологию xPON, которую используют провайдеры для предоставления интернет-сигнала потребителям.

Федоров объяснил, что домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу во время обесточений.

"Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к повербанку – и будете с нормальным интернетом", – отметил Федоров.

Он добавил, что самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме — карта интернета во время обесточений.

“Мы запустили ее из ЛУН Город ровно год назад. Если в вашем доме xPON нет, найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и другое есть на карте», — отметил министр.

Напомним, по данным Digital Quality of Life Index за 2023 год (DQL 2023) по показателю стабильности фиксированного интернета (fixed internet stability) Украина заняла первое место в мире, прыгнув сразу на 95 позиций из-за того, что в стране динамично развиваются оптические сети доступа в интернет. Детальнее о том, стоит ли пользователям других стандартов переходить на оптику, где она незаменима и когда станет безальтернативной для украинцев, в материале Delo.ua.