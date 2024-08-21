Стабильный Интернет. Как украинцы могут оставаться на связи во время блекаутов

Из-за отключения света люди могут терять не только мобильную связь, но и доступ в интернет. Редакция Delo.ua пообщалась со специалистами Минцифры и узнала, как лучше сохранять связь с близкими, если света нет нескольких часов или даже в условиях блекаута.

Почему исчезает мобильная связь и интернет без света

Украинцы часто наблюдают неприятную картину: отключение электричества в доме или квартире длится всего 3-4 часа, но этого достаточно, чтобы со светом исчезли и мобильная связь и интернет. Такая ситуация типична, поскольку стабильная и бесперебойная работа базовых станций мобильных операторов зависит от электроэнергии, поясняет директор Директората развития инфраструктуры широкополосного доступа к интернету Минцифры Юрий Мацик в комментарии Delo.ua.

"Во время обесточений мобильные станции автоматически переключаются на альтернативные источники питания. Одной из самых главных причин, почему исчезает связь – это увеличение нагрузки в сети", – говорит Мацик.

То есть когда выключают электроэнергию и возникает угроза блекаута, люди пытаются получить связь следующим образом:

часть пользователей самостоятельно переключаются на мобильный интернет,

у другой части мобильный интернет самостоятельно переключается на мобильную сеть, поскольку настройки смартфонов автоматически выбирают более мощный радиосигнал без участия человека.

Поэтому базовые станции мобильных операторов не выдерживают. Погрузка возрастает до 10 раз. В результате связь и интернет без света исчезают или значительно ухудшаются.

Как люди могут подключить связь и Интернет без света

Где в Украине можно найти пункты несокрушимости со светом и связью. Источник: Минцифры

Во-первых, нужно уточнить у интернет-провайдера, может ли он обеспечить интернет во время обесточений и на какое время это возможно. При этом следует ориентироваться на срок более 4 часов.

"Одна из самых эффективных технологий — xPON, она может обеспечить интернетом около 72 часов при отключениях электроэнергии. Если провайдер использует xPON, тогда нужно купить источник питания для роутера и ONU. Это устройство соединяет роутер с сетью провайдера", — объясняет Мацик. .

В случае, когда интернет провайдер не использует xPON, нужно искать другую компанию, которая использует эту технологию и может обеспечить квартиру или дом по интернету без света, говорят в Минцифре.

"Найти провайдера, который может обеспечить интернет во время обесточений, можно на карте ЛУН или в соседних домах или кварталах", — обращает внимание Мацик.

Во-вторых, когда в доме или в квартире будет стабильный интернет, человек должен перейти в приложение Diia и скачать Карту пунктов незламности. Это поможет вам найти место, куда можно прийти, чтобы подзарядить телефоны и подключиться к интернету.

"Вы можете найти адрес ближайшего пункта и пойти туда в случае экстренных ситуаций. Советуем закрыть или запомнить адреса ближайших пунктов несокрушимости", — говорит Юрий Мацик.

В третьих, если во время блекаута нужно позвонить, лучше воспользоваться возможностями национального роуминга. Но стоит помнить, что мобильная связь в моменты отключения света очень нестабильна из-за увеличенной нагрузки.

Как украинцы могут подключиться к нацроумингу

Чтобы подключить национальный роуминг, следует действовать по следующему плану.

1. Отключить в телефоне автовыбор сети:

Для смартфона на базе Android нужно зайти в настройку выбрать "мобильная сеть (подключение)" и "оператор".

Для смартфорнов на базе iOS также нужно найти параметры, далее выбрать "сотовые данные" и «выбор сети».

2. Далее нужно найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

"Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть. После этого следует проверить возможность прохождения звонка, смс", – отметил Мацик.

Как готовится Украина к подключению связи и интернета без света

Чтобы телеком-рынок мог снабжать украинцев связью и интернетом во время блекаутов, в Украине был принят ряд важных решений, сообщает Минцифры. Среди которых:

Мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали более 72 часов без света.

Контролирующие органы будут усиленно проверять, соблюдают ли операторы эти требования. В частности, компании должны ежеквартально отчитываться о ситуации с обеспечением мобильной связи и интернета без света.

Парламент принял законопроект об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

Идет работа по бронированию военнообязанных сотрудников ремонтных бригад. После обстрелов энергообъектов базовые станции выходят из строя, поэтому специалисты в первую очередь должны возобновлять работу такого оборудования. Логично, что работники ремонтных бригад должны и дальше работать на своих местах, чтобы сеть могла работать стабильно.

"Позже украинцы смогут сообщать в Diia о проблемах со связью, даже когда будут офлайн. Во время восстановления связи информация подтянется", — говорится в сообщении Минцифры.