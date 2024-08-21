Стабільний інтернет. Як українці можуть залишатись на зв’язку під час блекаутів

Через відключення світла люди можуть втрачати не тільки мобільний зв’язок, але й доступ до інтернету. Редакція Delo.ua поспілкувалась із фахівцями Мінцифри та дізналась, як краще зберігати зв’язок із близькими, якщо світла немає декілька годин або навіть у умовах блекауту.

Чому зникає мобільний зв’язок та інтернет без світла

Українці часто спостерігають неприємну картину: відключення електрики у будинку чи квартирі триває лише 3-4 години, але цього часу достатньо, щоб зі світлом зникли й мобільний зв’язок та інтернет. Така ситуація типова, оскільки стабільна і безперебійна робота базових станцій мобільних операторів залежить від живлення електроенергії, пояснює директор Директорату розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету Мінцифри Юрій Мацик в коментарі Delo.ua.

"Під час знеструмлень мобільні станції автоматично перемикаються на альтернативні джерела живлення. Однією з найголовніших причин, чому зникає зв`язок - це збільшення навантаження на мережі", - говорить Мацик.

Тобто, коли вимикають електроенергію та виникає загроза блекауту, люди намагаються отримати зв’язок наступним чином:

частина користувачів самостійно перемикаються на мобільний інтернет,

в іншої частини мобільний інтернет самостійно перемикається на мобільну мережу, оскільки налаштування смартфонів автоматично обирають більш потужний радіосигнал без участі людини.

Саме тому базові станції мобільних операторів не витримують. Навантаження зростає до 10 разів. В результаті зв’язок та інтернет без світла зникає або значно погіршується.

Як люди можуть підключити зв’язок та інтернет без світла

Де в Україні можна знайти пункти незламності зі світлом та зв'язком. Джерело: Мінцифри

По-перше, треба уточнити в інтернет-провайдера, чи може він забезпечити інтернетом під час знеструмлень та на який час це можливо. При цьому варто орієнтуватись на термін понад 4 години.

"Одна з найефективніших технологій - xPON, вона може забезпечити інтернетом біля 72 годин під час відключень електроенергії. Якщо провайдер використовує xPON, тоді треба купити джерело живлення для роутера та для ONU. Це пристрій з`єднує роутер з мережею провайдера", - пояснює Мацик.

У випадку, коли інтернет провайдер не використовує xPON, треба шукати іншу компанію, яка використовує цю технологію та може забезпечити квартиру чи будинок інтернетом без світла, кажуть в Мінцифри.

"Знайти провайдера, який може забезпечити інтернетом під час знеструмлень, можна на мапі ЛУН або у сусідніх будинках чи кварталах", - звертає увагу Мацик.

По-друге, коли у будинку чи в квартирі буде стабільний інтернет, людина має перейти в додаток Diia та скачати Мапу пунктів незламності. Це допоможе знайти місце, куди можна прийти, щоб підзарядити телефони та підключитись до інтернету.

"Ви можете знайти адресу найближчого пункту і піти туди у разі екстрених ситуацій. Радимо заскрінити або запам'ятати адреси найближчих пунктів незламності", - каже Юрій Мацик.

По-третє, якщо під час блекауту треба подзвонити, краще скористатись можливостями національного роумінгу. Але варто пам`ятати, що мобільний зв`язок у моменти відключення світла дуже нестабільний через збільшене навантаження.

Як українці можуть підключитися до нацроумінгу

Щоб підключити національний роумінг, варто діяти за наступним планом.

1. Відключити в телефоні автовибір мережі:

Для смартфоні на базі Android треба зайти в налаштування обрати "мобільна мережа (підключення)" та «оператор».

Для смартфорнів на базі iOS також потрібно знайти "параметри", далі обрати «стільникові дані» та «вибір мережі».

2. Далі необхідно знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

"Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу. Після цього варто перевірити можливість проходження дзвінка, смс", - зазначив Мацик.

Як готується Україна до підключення зв’язку та інтернету без світла

Щоб телеком-ринок міг забезпечувати українців зв’язком та інтернетом під час блекаутів, в Україні було ухвалено низку важливих рішень, повідомляє Мінцифри. Серед яких:

Мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали понад 72 години без світла.

Контролюючі органи будуть посилено перевіряти, чи дотримуються оператори цих вимог. Зокрема, компанії повинні щоквартально звітувати про ситуацію із забезпеченням мобільного зв’язку та інтернету без світла.

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Йде робота над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергообʼєктів базові станції виходять з ладу, тому фахівці мають в першу чергу відновлювати роботу такого обладнання. Логічно, що працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях, щоб мережа могла працювати стабільно.

"Пізніше українці зможуть повідомляти в Diia про проблеми зі звʼязком, навіть коли будуть офлайн. Під час відновлення звʼязку інформація підтягнеться", - сказано у повідомленні Мінцифри.