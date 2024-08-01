Мобільні оператори виступили зі спільною заявою: не можуть виконати вимогу щодо автономності роботи при блекаутах

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу Національного центру оперативно-технічного управління мережами (НЦУ) забезпечити 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання.

“Виконання операторами розпорядження НЦУ критично залежить від ситуації в енергетиці. Графіки відключень, які застосовуються сьогодні в країні, унеможливлюють роботу обладнання телекомунікацій під час блекаутів протягом 10 годин. Вимоги НЦУ потребують чіткої взаємодії з енергетиками і повної перебудови інфраструктури в частині енергозабезпечення та розміщення обладнання”, - зазначається у заяві.

Зазначається, що для виконання вимог потрібно забезпечити постачання електроенергії на час, необхідний для повного заряджання резервних акумуляторів. Для цього необхідно отримати дозволи від постачальників електроенергії (обленерго) на збільшення потужності електричного струму, що подається до базових станцій, оскільки збільшення кількості акумуляторів створює додаткове навантаження на енергосистему.

За приблизними розрахунками, для заряджання акумуляторів, потрібно приблизно 2,8 ГВт*год електроенергії, що еквівалентно потужності одного енергоблоку атомної електростанції.

Для вирішення проблеми збільшення потужності електропостачання, необхідного для забезпечення автономності базових станцій, НКРЕКП 19 липня 2024 року схвалила зміни, що спрощують процедуру розгляду відповідних заяв мобільних операторів.

“Це – важливе рішення з боку НКРЕКП для підтримки галузі зв’язку, за що ми вдячні. Оператори вже розпочали здійснювати перші кроки разом з енергетиками в рамках спрощених правил”, - йдеться у заяві.

Однак, крім питання електропостачання, існують й інші фактори, що ускладнюють виконання вимог НЦУ щодо автономності зв'язку. Зокрема, спостерігається нестача кваліфікованого персоналу для обслуговування резервного обладнання, а мобілізація співробітників підрядних організацій погіршує ситуацію.

Також існують обмеження на встановлення генераторів: будівельні та санітарні норми забороняють встановлювати генератори на дахах будівель, де розташована більшість базових станцій. Водночас зміна договорів оренди державного та комунального майна для розширення площ під додаткове обладнання займає в середньому 6 місяців через тривалі бюрократичні процедури.

Крім того, на ринку України бракує акумуляторних батарей та генераторів, що змушує операторів закуповувати їх за кордоном, що супроводжується складнощами логістики та тривалими термінами поставок.

Зокрема, часті та тривалі відключення електроенергії негативно впливають на якість зв'язку та мобільного інтернету, особливо під час блекаутів, коли навантаження на мережі зростає в рази.

“Враховуючи зазначені фактори, мобільні оператори вимушені проінформувати своїх користувачів, що навіть при максимальних зусиллях, які ми, безумовно, щодня докладаємо зі свого боку, забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно”, - додали оператори.

Додамо, мобільні оператори вже інвестували понад 3 млрд гривень у підвищення енергонезалежності своїх мереж. Зокрема, було оновлено 370 тисяч акумуляторів на базових станціях та придбано 5,4 тисячі генераторів та інших джерел безперебійного живлення.



Нові вимоги до операторів мобільного зв'язку

Нагадаємо, у середині липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) посилив вимоги до мобільних операторів щодо часу надання мобільного зв’язку без централізованого електропостачання.

Якщо у кінці червня НЦУ вимагав від телеком-компаній підтримувати свої базові станції (БС) протягом чотирьох годин без світла, то тепер компанії мають спробувати збільшити цей час до 10 годин.

Так, до 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

Попередній норматив НЦУ відповідав приблизному часу роботи акумуляторних літій-іонних батарей, які оператори встановлювали на БС, але з новими вимогами акумулятори впоратися не зможуть.

Чому під час відключень світла зникає зв'язок

Нагадаємо, мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Українці часто стикаються з тим, що під час вимкнення електроенергії зникає мобільний зв’язок. Причиною цього є те, що щоразу під час вимкнення світла люди вмикають на мобільних телефонах стільникові дані, чим збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні ж будували мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості мешканці переважно користуються домашнім інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів ресурс мобільної мережі не здатний задовольнити потребу.

Детальніше про те, чому мобільні оператори не витримують у блекаут, читайте у статті Delo.ua.

Джерело фото: ua.depositphotos.com