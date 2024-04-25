В Україні розширили географію мапи інтернет-провайдерів, готових до блекаутів

Міністерство цифрової трансформації разом з ЛУН Місто в листопаді минулого року створили мапу , де можна легко й швидко перевірити, чи готовий ваш провайдер до можливих знеструмлень. Або знайти найближчого підготовленого й подати заявку на підключення. Відтепер мапа буде доступна по всій території України.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

У відомстві наголошують, що через ворожі обстріли енергосистема України — під постійними атаками. У частині областей уже відбуваються планові відключення електроенергії, а доступ до інтернету має бути завжди.

Зазначається, що мапа дасть змогу українцям краще підготуватися до можливих відключень світла й навіть в умовах блекаутів залишатися на зв’язку, працювати та вчитися онлайн.

На мапі доступний зручний функціонал

Мапа дає можливість:

перевірити готовність вашого провайдера до відключень електрики;

знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;

дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;

звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень.

Крім того, користувачі можуть залишити фідбек та вказати, чи доступний інтернет від вашого провайдера під час відключень. Відгук відображатиметься для інших користувачів.

Якщо ви провайдер, який забезпечує інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень, і хочете, щоб вас додали на мапу, пишіть на пошту [email protected] з темою листа «Стійка Україна».

Домашній інтернет: що треба для роботи без світла?

Як розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українські провайдери готуються до можливих відключень електроенергії, підключаючи абонентів до інтернету за технологією xPON. Вона забезпечує доступ до мережі без світла до 72 годин.

Чиновник порадив:

уточнити власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь не влаштовує, знайти іншого провайдера й подати заявку на підключення;

забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Також існують інші енергоощадні технології: FTTx, DOCSIS або xDSL. Завдяки ним інтернет без світла можна мати в середньому протягом 4-8 годин.

Технології, які забезпечують доступ до інтернету при відключенні світла. Фото: Михайло Федоров / Telegram

Для користування інтернетом за відсутності електроенергії знадобиться повербанк або інше джерело живлення, підʼєднане до роутера.

68 провайдерів отримали 700 тисяч євро на відновлення інтернету

Ще більше українців у деокупованих містах та селах отримають доступ до якісного інтернету - 68 українських операторів виграли гранти на телеком-проєкти.

загальна сума грантів становить до 700 тисяч євро. Кошти на підтримку телеком-компаній виділено за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA, що фінансується Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За ці кошти оператори відновлюватимуть зруйновані мережі, закуплять генератори та акумулятори, а ще забезпечать покриттям віддалені населені пункти та підвищать стійкість мереж, щоб українці залишалися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com