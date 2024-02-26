68 провайдерів отримали 700 тисяч євро на відновлення інтернету: де покращать зв’язок

Ще більше українців у деокупованих містах та селах отримають доступ до якісного інтернету - 68 українських операторів виграли гранти на телеком-проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що загальна сума грантів становить до 700 тисяч євро. Кошти на підтримку телеком-компаній виділено за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA, що фінансується Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За ці кошти оператори відновлюватимуть зруйновані мережі, закуплять генератори та акумулятори, а ще забезпечать покриттям віддалені населені пункти та підвищать стійкість мереж, щоб українці залишалися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

В яких регіонах реалізовуватимуть проєкти

Усього експертна комісія опрацювала 113 поданих заявок. За результатами конкурсу, найбільше проєктів реалізують на:

Київщині — 16;

Сумщині — 13;

Харківщині — 11;

Херсонщині — 6.

Серед переможців 50 компаній використовують xPON. Це технологія найбільш стійка до відключень електрики, яка надає швидкість до 1 Гбіт/c.

У Мінцифрі підкреслюють, що відтепер жителі областей, де зв’язок найбільше постраждав від окупантів, зможуть працювати, навчатися та спілкуватися з близькими онлайн.

"Малий і середній бізнес — основа для побудови сталої економіки країни. Гранти для провайдерів — це можливість продовжити працювати, відновити телеком-інфраструктуру, підвищити стійкість мереж. І головне — забезпечити українців зв’язком навіть у надскладних умовах. Вдячні проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA та Уряду Німеччини за внесок у сталу роботу телеком-операторів та підтримку української економіки", - зазначив Юрій Мацик, директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету.

Нагадаємо, протягом 2023 року компанія "Київстар" інвестувала понад 200 млн грн у забезпечення "Домашнього Інтернету" джерелами безперебійного живлення, а до кінця лютого 2024 року інвестує ще додатково 50–70 млн грн.

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