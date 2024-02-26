68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета: где улучшат связь

Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету – 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Отсечается, что общая сумма грантов составляет до 700 тысяч евро. Средства на поддержку телеком-компаний выделены при поддержке финансируемого проекта международного сотрудничества ReACT4UA Правительством Германии и реализуется германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За эти средства операторы будут восстанавливать разрушенные сети, закупят генераторы и аккумуляторы, а еще обеспечат покрытием отдаленные населенные пункты и повысят устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже в условиях блекаутов.

В каких регионах будут реализовываться проекты

Всего экспертная комиссия проработала 113 поданных заявок. По результатам конкурса, больше всего проектов реализуют на:

Киевщине - 16;

Сумщине - 13;

Харьковщине - 11;

Херсонщине - 6.

В числе победителей 50 компаний используют xPON. Эта технология наиболее устойчива к отключениям электричества, которое дает скорость до 1 Гбит/c.

В Минцифри подчеркивают, что теперь жители областей, где связь больше всего пострадала от оккупантов, смогут работать, учиться и общаться с близкими онлайн.

"Малый и средний бизнес - основа для построения устойчивой экономики страны. Гранты для провайдеров - это возможность продолжить работу, восстановить телеком-инфраструктуру, повысить устойчивость сетей. И главное - обеспечить украинцев связью даже в сверхсложных условиях. Благодарны проекту международного сотрудничества ReACT4UA и Правительства Германии за вклад в постоянную работу телеком-операторов и поддержку украинской экономики", - отметил Юрий Мацик, директор Департамента развития фиксированного интернета.

Напомним, в течение 2023 года компания "Киевстар" инвестировала более 200 млн. грн. в обеспечение "Домашнего Интернета" источниками бесперебойного питания, а до конца февраля 2024 года инвестирует еще дополнительно 50-70 млн. грн.

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