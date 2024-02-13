NJJ Capital планирует купить "Датагруп-Volia"

Французская компания NJJ Capital, владельцем которой является миллиардер Ксавье Ньель, решила приобрести национального провайдера услуг фиксированной связи и цифровых решений "Датагруп-Volia" (Datagroup Holding Limited).

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на комментарий Антимонопольного комитета (АМКУ).

Согласно сообщению, представители NJJ Capital и "Datagroup Holding Limited" (зарегистрированная в Никосии, Кипр) подали заявление о согласии на то, чтобы NJJ Capital могла осуществить опосредованное приобретение доли акций "Datagroup Holding Limited". Это позволило бы получить контрольный пакет акций.

Заявление было подано в регулирующий орган 29 декабря, однако не отвечало требованиям, установленным регулятором и было возвращено.

В АМКУ отметили, что компания DVL Telecom, которая наряду с NJJ Capital входит в состав NJJ Group, повторно подала заявление о получении контроля над Datagroup Holding Limited 23 января 2024 года.

На этот раз регулирующий орган подтвердил получение и приступил к рассмотрению заявления, как предусмотрено законодательством.

NJJ Capital хочет купить lifecell

В январе прошлого года NJJ Capital сообщала о намерениях приобрести украинское подразделение Turkcell – ООО "Лайфселл". Тогда Turkcell договорилась о продаже третьего по величине украинского мобильного оператора lifecell NJJ Capital.

Однако 19 января Антимонопольный комитет Украины отклонил заявление NJJ Capital о приобретении более 50% акций мобильного оператора lifecell и оператора сотовых башен "Укртауэр".

23 января АМКУ получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о согласовании покупки контрольной доли у ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр".

В свою очередь Ньель, как передает 29 декабря Bloomberg заявил, что его инвесткомпания NJJ Capital согласилась заплатить за lifecell 500 миллионов долларов, и это "дешево" по сравнению с прибылью украинского оператора связи. Ньель констатировал, что соглашение ожидает согласования со стороны регулирующих органов, включая АМКУ.