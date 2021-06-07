IT и Телеком 40 минут назад

"Датагруп" завершила покупку телеком-провайдера "Воля"

В объединенной компании будут работать более 4 тысяч сотрудников

Фото: Воля Фото: Воля
Фото: Воля

Провайдер волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" объявил о подписании соглашения о покупке провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа Volia. Об этом говорится в сообщении "Датагруп".

"Объединение "Датагруп" и Volia создаст нового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи в ключевых клиентских сегментах — B2C, B2B и в сегменте оптовых продаж. Объединенная сеть будет охватывать более 4 млн украинских домохозяйств в 50 крупнейших городах страны, а оптоволоконная инфраструктура протяженностью более 30 тысяч км станет одной из крупнейших в стране", — отметил гендиректор "Датагруп" Михаил Шелемба.

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По его словам, объединенная организация сосредоточится на предоставлении клиентам дополнительных услуг: облачных продуктов и сервисов по кибербезопасности для клиентов B2B, а также решений IoT и OTT для розничных клиентов.

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"Недавно "Датагруп" в партнерстве с Cisco начала реализацию полномасштабного проекта модернизации своей сети, что позволит увеличивать ее пропускную способность более чем в 10 раз с возможностью масштабирования до 20 раз", — добавил глава компании.

Также провайдер продолжит развивать розничным абонентам развлекательный контент на стримингових платформах.

"Сегодня OTT-платформа Volia — это более 180 телеканалов вместе с пятью собственными киноканалами Cine+, показывающими фильмы с самым высоким рейтингом. Мы гордимся нашими партнерскими отношениями... с Disney, Universal, Film.ua, Paramount. Мы будем продолжать расширять нашу видеотеку, которая сейчас насчитывает более 13 тысяч фильмов", — отметил Шелемба.

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По словам председателя наблюдательного совета объединенной группы "Датагруп" и Volia Пьера Данона, в объединенной компании будут работать более 4 тысяч сотрудников, которые будут обслуживать более 1 млн клиентов.

Отмечается, что юридическим советником компаний в рамках сделки выступила CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, финансовым советником "Датагруп" — Dragon Capital, а юридическим советником Volia и ее акционеров — компания Sayenko Kharenko.

Напомним, что в конце апреля объединение провайдеров согласовал Антимонопольный комитет. Деньги на покупку "Воли" в сумме 65 млн долларов "Датагруп" заняла у Европейского банка реконструкции и развития.

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