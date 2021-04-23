АМКУ одобрил покупку "Датагруп" телеком-провайдера "Воля"

Антимонопольный комитет 22 апреля завершил рассмотрение трех дел о концентрации по единой сделке, связанной с приобретением компанией Datagroup Holding Limited долей в уставном капитале ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Тедесвит" и Oisiw Limited, обеспечивающих концентрацию более 50% каждой из них. Продавцом по сделке выступает компания Volia Limited.

Как говорится в сообщении комитета, при рассмотрении дел он проводил оценку рынка услуг доступа к пакетам телепрограмм юридическим и физическим лицам, доступа к интернету юридическим и физическим лицам, а также хостинга серверов.

Поскольку все задействованные рынки, кроме рынка хостинга серверов, являются региональными, исследование влияния сделки на состояние конкуренции на соответствующих региональных рынках проводились также межобластными территориальными отделениями АМКУ.

Так, было установлено, что наибольшая совокупная доля участников концентрации — на региональном рынке доступа к пакетам телепрограмм физлицам в пределах Киевской области. Она, по итогам 2018, 2019 и девяти месяцев 2020 года не превышала 29%.

"На каждом из задействованных рынков присутствует значительное количество субъектов хозяйствования, предоставляющих указанные услуги. Потребители услуг имеют широкий выбор провайдеров интернета и телевидения и могут свободно выбирать между ними", — сделали вывод в АМКУ.

При этом потребители телекоммуникационных услуг в случае неудовлетворенности своим провайдером могут перейти к другим поставщикам услуг и даже получить от них скидки за переход, что свидетельствует об уравновешивающей силе покупателя.

"Почти все опрошенные комитетом конкуренты участников концентраций сообщили о том, что, учитывая высокий уровень конкуренции, указанные концентрации не приведут к изменению существующего рыночного баланса в задействованных территориальных пределах, а рынки являются насыщенными и динамично развивающимися", — отмечается в сообщении.

Учитывая собранную в рамках рассмотрения дел информацию, АМКУ пришел к выводу, что сделка "Датагруп" с "Волей" не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на перечисленных рынках, и дал соответствующие разрешения.

Напомним, что деньги на покупку "Воли" "Датагруп" предоставит в сумме 65 млн долларов Европейский банк реконструкции и развития.

"Датагруп" — оператор связи для бизнеса и дома. Компания оказывает услуги для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Мажоритарный акционер — инвестиционная компания Horizon Capital.

Volia — провайдер телекоммуникационных услуг, в частности, аналогового, цифрового, HD- и интерактивного телевидения, а также скоростного доступа к интернету, хостинга и услуг дата-центра.