IT и Телеком 40 минут назад

АМКУ одобрил покупку "Датагруп" телеком-провайдера "Воля"

Комитет установил, что сделка не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке

Фото: 2gis Фото: 2gis
Фото: 2gis

Антимонопольный комитет 22 апреля завершил рассмотрение трех дел о концентрации по единой сделке, связанной с приобретением компанией Datagroup Holding Limited долей в уставном капитале ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Тедесвит" и Oisiw Limited, обеспечивающих концентрацию более 50% каждой из них. Продавцом по сделке выступает компания Volia Limited.

Как говорится в сообщении комитета, при рассмотрении дел он проводил оценку рынка услуг доступа к пакетам телепрограмм юридическим и физическим лицам, доступа к интернету юридическим и физическим лицам, а также хостинга серверов.

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Поскольку все задействованные рынки, кроме рынка хостинга серверов, являются региональными, исследование влияния сделки на состояние конкуренции на соответствующих региональных рынках проводились также межобластными территориальными отделениями АМКУ.

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Так, было установлено, что наибольшая совокупная доля участников концентрации — на региональном рынке доступа к пакетам телепрограмм физлицам в пределах Киевской области. Она, по итогам 2018, 2019 и девяти месяцев 2020 года не превышала 29%.

"На каждом из задействованных рынков присутствует значительное количество субъектов хозяйствования, предоставляющих указанные услуги. Потребители услуг имеют широкий выбор провайдеров интернета и телевидения и могут свободно выбирать между ними", — сделали вывод в АМКУ.

При этом потребители телекоммуникационных услуг в случае неудовлетворенности своим провайдером могут перейти к другим поставщикам услуг и даже получить от них скидки за переход, что свидетельствует об уравновешивающей силе покупателя.

"Почти все опрошенные комитетом конкуренты участников концентраций сообщили о том, что, учитывая высокий уровень конкуренции, указанные концентрации не приведут к изменению существующего рыночного баланса в задействованных территориальных пределах, а рынки являются насыщенными и динамично развивающимися", — отмечается в сообщении.

Учитывая собранную в рамках рассмотрения дел информацию, АМКУ пришел к выводу, что сделка "Датагруп" с "Волей" не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на перечисленных рынках, и дал соответствующие разрешения.

Напомним, что деньги на покупку "Воли" "Датагруп" предоставит в сумме 65 млн долларов Европейский банк реконструкции и развития.

"Датагруп" — оператор связи для бизнеса и дома. Компания оказывает услуги для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Мажоритарный акционер — инвестиционная компания Horizon Capital.

Volia — провайдер телекоммуникационных услуг, в частности, аналогового, цифрового, HD- и интерактивного телевидения, а также скоростного доступа к интернету, хостинга и услуг дата-центра.

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