"Датагруп" инвестирует $20 млн в проект модернизации магистральной сети вместе с Cisco

В "Датагруп" стартовал масштабный проект по модернизации всеукраинской магистральной сети компании, который поможет вывести качество услуг и сервисов на еще более высокий уровень. Инвестиции в проект составят 20 млн долларов. Компания провела основательную подготовку к тендеру и выбрала для участия в нем лучших мировых производителей оборудования. По результатам тендера вендором проекта стала компания Cisco (США) — мировой лидер в области производства сетевого оборудования.

"Датагруп" является телеком-партнером для многих крупнейших украинских компаний реального сектора экономики. Общая протяженность сети высокоскоростной передачи данных "Датагруп" составляет более 22 000 км. Это и междугородние DWDM- и MPLS-сети, и городские опорные MPLS-сети в крупных городах присутствия "Датагруп". Модернизация коснется всех уровней сети и существенно увеличит ее пропускную способность.

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"Мы всегда стараемся мгновенно реагировать на все внешние изменения и запросы со стороны наших клиентов. Только за 2020 год сетевой трафик компании вырос на 35 %. Мы приняли решение о масштабной модернизации сети, которая позволит реализовать нашу бизнес-стратегию. Также она заложит основу для роста бизнеса на 10 лет: позволит внедрять различные инновационные услуги и привлекать новых клиентов в корпоративном, государственном и частном секторах", — отмечает Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп".

"Мы рады, что "Датагруп" начинает партнерство с Cisco, американской корпорацией со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, для реализации этого смелого проекта модернизации, — добавила Елена Кошарная, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital. — Украина требует скорейших масштабных инвестиций в инфраструктуру по всей стране. Мы гордимся тем, что "Датагруп" инвестирует, поддерживая быструю диджитализацию, которая осуществляется как в частном, так и в государственном секторах".

Благодаря этим инвестициям значительно возрастет надежность и доступность услуг: перестроится топология сети с географическим разнесением критических узлов и 100%-ным резервированием любого вида трафика — от клиента до ядра сети. Это, в свою очередь, повысит отказоустойчивость сети и существенно поднимет уровень клиентского обслуживания, поскольку в несколько раз увеличится скорость настройки новых сервисов благодаря новым системам управления трафиком и услугами.

"После завершения проекта наша сеть станет одной из самых гибких на телеком-рынке Украины. Мы станем еще более быстрыми во взаимодействии с нашими корпоративными и оптовыми клиентами и партнерами. Для домашних абонентов увеличится скорость доступа к сети Интернет с минимальной задержкой в часы пиковой загрузки на сеть. До конца апреля мы ожидаем поставку оборудования в рамках первого этапа модернизации", — подчеркивает Владимир Лутченко, технический директор "Датагруп".

"Мы гордимся тем, что являемся ключевым партнером "Датагруп" в реализации такого значимого и масштабного проекта. Сетевые архитектуры Cisco являются фундаментом процессов цифровой трансформации государств во всем мире. Эти уникальные компетенции позволяют нам быть уверенными в том, что данный проект вносит существенный вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры всей Украины и позволит ее жителям пользоваться телеком- и IT-услугами еще более высокого качества", — комментирует Сергей Мартынчук, Глава Представительства Cisco в Украине.

СПРАВКА

"Датагруп" — всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Компания предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Для частных пользователей "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии. На сегодня "Датагруп" демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на отечественном рынке телекоммуникационных услуг. Больше информации на сайте https://www.datagroup.ua/

Cisco — мировой лидер в области информационных технологий, с 1984 года способствующий развитию интернета. Сотрудники компании, ее партнеры и разрабатываемые решения обеспечивают безопасные подключения, помогая воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня.