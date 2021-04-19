IT и Телеком 10 минут назад

Компания "Датагруп" покупает "Волю" за рекордный кредит от ЕБРР

Для этого компания привлечет кредит в $65 млн

Фото: datagroup.ua Фото: datagroup.ua
Фото: datagroup.ua

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на $65 млн в гривневом эквиваленте компании "Датагруп".

Кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения компании "Воля", сообщает пресс-служба "Датагруп".

Кратко и по делу в Telegram

В компании отмечают, что привлеченные деньги позволят создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора.

На сегодня это — самый крупный кредит ЕБРР в украинском секторе телекоммуникаций, медиа и технологий.

Как отметил гендиректор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба, эти деньги будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития — приобретение компании "Воля" и полномасштабную модернизацию сети.

"Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера", — отметил он.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Читайте также:
"Датагруп" инвестирует $20 млн в проект модернизации магистральной сети вместе с Cisco

Как известно, "Датагруп" — оператор связи для бизнеса и дома. Компания оказывает услуги для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Мажоритарный акционер — инвестиционная компания Horizon Capital.

Volia — национальный провайдер телекоммуникаций и контента, который предоставляет телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD, 4K, а также интерактивное телевидение, скоростной доступ к интернету.

Напомним, в конце декабря 2020 года "Датагруп" объявила, что достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Слияния и поглощения: глобальный рынок M&A вырос на 21%
Слияния и поглощения: глобальный рынок M&A вырос на 21%
Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить еще две киевских гостиницы
Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить еще две киевских гостиницы
Ритейл наращивает мускулы в ІТ. Чего ожидать от коллаборации двух индустрий?
Ритейл наращивает мускулы в ІТ. Чего ожидать от коллаборации двух индустрий?
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

  3. На Ближнем Востоке распространяется еще один опасный для человека вирус

  4. "Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

  5. В Украине вводят электронные акцизы на алкоголь

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...