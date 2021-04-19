Компания "Датагруп" покупает "Волю" за рекордный кредит от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на $65 млн в гривневом эквиваленте компании "Датагруп".

Кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения компании "Воля", сообщает пресс-служба "Датагруп".

В компании отмечают, что привлеченные деньги позволят создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора.

На сегодня это — самый крупный кредит ЕБРР в украинском секторе телекоммуникаций, медиа и технологий.

Как отметил гендиректор и акционер "Датагруп" Михаил Шелемба, эти деньги будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития — приобретение компании "Воля" и полномасштабную модернизацию сети.

"Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера", — отметил он.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Как известно, "Датагруп" — оператор связи для бизнеса и дома. Компания оказывает услуги для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Мажоритарный акционер — инвестиционная компания Horizon Capital.

Volia — национальный провайдер телекоммуникаций и контента, который предоставляет телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD, 4K, а также интерактивное телевидение, скоростной доступ к интернету.

Напомним, в конце декабря 2020 года "Датагруп" объявила, что достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.