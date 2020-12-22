Оператор связи "Датагруп" приобретает 100% провайдера Volia

"Датагруп" объявила сегодня, что достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital. EEGF II является единственным финансовым инвестором "Датагруп" с долей 96,13 % вместе с генеральным директором Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87 %. Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов. Об этом говорится в сообщении компании "Датагруп".

Елена Кошарная, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital, прокомментировала эту сделку: "Видение объединения этих двух компаний, каждой из которых владеет фонд прямого инвестирования, была давней мечтой Horizon Capital и "Датагруп". Мы рады реализовать те возможности, которые появляются в результате слияния двух компаний, дополняющих друг друга. Как "Датагруп", так и Volia работают в очень фрагментированных отраслях, что исторически означало ограниченный интерес инвесторов и соответствующий объем инвестиций. Масштаб имеет слишком большое значение, когда речь заходит о телекоммуникационной инфраструктуре, чтобы соответствовать требованиям растущей диджитализации страны, а это требует значительных капиталовложений для модернизации и расширения как сети доступа, так и национальной оптоволоконной инфраструктуры. Выигрывают от этого слияния потребители Украины и страна в целом, поскольку Украине нужны значительные инвестиции в инфраструктуру, чтобы соответствовать требованиям эпохи цифровых технологий".

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Михаил Шелемба, генеральный директор и акционер "Датагруп", добавил: "Я с нетерпением жду начала этого нового, захватывающего этапа в развитии компании. Рынок фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в Украине чрезвычайно раздроблен, поскольку в стране работает более 5000 поставщиков данной услуги. Эта большая фрагментация не позволяет большинству игроков поддерживать высокий уровень инвестиций, необходимый для постоянного внедрения новых технологий, что является критичным в современном цифровом мире. Слияние компаний "Датагруп" и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более $130 млн выручки и $50 млн EBITDA с одним из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в Центральной и Восточной Европе. Мы надеемся, что это соглашение позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру Украины как со стороны отечественных, так и со стороны международных инвесторов. Мы верим в Украину и ее будущее!"

Антон Дзюбенко, генеральный директор компании Volia, добавил: "От имени Volia, нашей управленческой команды и сотрудников могу заверить, что мы с нетерпением ждем начала нового сотрудничества с "Датагруп" и Horizon Capital. Мы гордимся нашей командой и значительными успехами в течение многих лет и надеемся на новые достижения на базе нашей консолидированной платформы. Слияние позволит нам внедрить новые технологии, улучшить стандарты корпоративного управления и внести весомый вклад на пути Украины к диджитализации и преодолению цифрового разрыва. Это беспроигрышный вариант для всех — компании "Воля", "Датагруп" и Украины, — поскольку высокие темпы роста и операционная эффективность принесут больше налогов и преимуществ обществу. Более того, данное соглашение будет способствовать внедрению правительственной инициативы по достижению мирового лидерства в предоставлении высококачественных цифровых услуг для наших граждан".