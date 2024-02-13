NJJ Capital планує купити "Датагруп-Volia"

Французька компанія NJJ Capital, власником якої є мільярдер Ксав'є Ньєль, вирішила придбати національного провайдера послуг фіксованого зв'язку та цифрових рішень "Датагруп- Volia" (Datagroup Holding Limited).

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Про це пише "Інтерфакс-Україна" посилаючись на коментар Антимонопольного комітету (АМКУ).

Згідно з повідомленням, представники NJJ Capital та "Datagroup Holding Limited" (яка зареєстрована в Нікосії, Кіпр) подали заяву про згоду на те, щоб NJJ Capital могла здійснити опосередковане придбання частки акцій "Datagroup Holding Limited". Це дозволило б їм отримати контрольний пакет акцій.

Заява була подана до регулюючого органу 29 грудня, однак не відповідала вимогам, встановленим регулятором і була повернута.

В АМКУ зазначили, що компанія "DVL Telecom", яка нарівні з NJJ Capital входить до складу NJJ Group, повторно подала заяву щодо отримання контролю над "Datagroup Holding Limited" 23 січня 2024 року.

Цього разу регулюючий орган підтвердив отримання та розпочав розгляд заяви, як передбачено законодавством.

NJJ Capital хоче купити lifecell

У січні минулого року NJJ Capital повідомляла про наміри придбати український підрозділ Turkcell - ТОВ "Лайфселл". Тоді Turkcell домовилася про продаж третього за величиною українського мобільного оператора lifecell NJJ Capital.

Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як передає 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Ньєль констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.