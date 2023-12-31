Turkcell продає lifecell: хто став покупцем

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell домовилася про продаж третього за величиною українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital. Про це було повідомлено на турецькій платформі публічного розкриття інформації наприкінці дня 29 грудня.

Йдеться про продаж самого lifecell (ТОВ "Лайфселл"), оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ "Укртауер" та мережі кол-центрів ТОВ "Глобал Білгі", угоду про який підписано раніше того ж дня 29 грудня.

Зазначається, що завершення операції планується після отримання необхідних дозвільних органів, а інформація "про розвиток подій буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно".

Покупцем виступила французька інвестиційна компанія NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля, який є засновником і мажоритарним акціонером третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free).

Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако – Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.

Причини рішення та сума угоди не розкриваються. Номінальна ж вартість проданих акцій lifecell становить 12,71 мільярда гривень, "Укртауер" - 1,96 мільярда, "Глобал Білгі" - 47,23 мільйона гривень.

Арешт частки Фрідмана і партнерів у lifecell

Нагадаємо, що 6 жовтня Служба безпеки України повідомила про арешт судом всіх корпоративних прав в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Згодом стало відомо, що йдеться про рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня, яким було арештовано, зокрема, 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл", а також іншого великого українського мобільного оператора - "Київстар".

Арештував суд і всі акції компанії "Пейселл", через яку здійснюється поповнення рахунків абонентів lifecell, а також згаданої "Укртауер" (оператор вишок, систем внутрішнього покриття у бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), що є "дочкою" Turkcell.

13 жовтня Шевченківський райсуд змінив свою ухвалу від 4 жовтня, уточнивши, що накладення арешту стосується лише 19,8% статутного капіталу "Лайфселл" та 47,85% "Київстар". В іншій частині рішення залишилося без змін.

19,8% - це частка, яку опосередковано (через інвесткомпанію LetterOne та люксембурзьку IMTIS Holdings S.à r.l.) володіли у Turkcell і, відповідно, у lifecell згадані російські бізнесмени. Ще 26,2% Turkcell володіє Фонд добробуту Туреччини, а решта у 54% - приватні акціонери.

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