БЕБ інкримінувало Фрідману відмивання грошей та несплату податків

Детективи Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру громадянину Росії та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену та колишньому власнику українського банку, під яким розуміється колишній акціонер Альфа-Банку Україна (нині націоналізований Сенс Банк) Михайло Фрідман.

Як ідеться у повідомленні БЕБ, він підозрюється за статтею про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 мільйона доларів та 1,93 мільйона євро (в еквіваленті становить близько 100 мільйонів гривень), вчинене організованою групою осіб (тобто за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу).

Також Фрідмана підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків (стаття 212 КК) у розмірі 18 мільйонів гривень службовими особами банку, вчиненому організованою групою. Втім, у повідомленні йдеться лише про складення тексту документу, а чи вдалося його доставити самому Фрідману, не зазначено.

В бюро нагадують, що за його ініціативи на початку червня було арештовано 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності Сенс Банку.

На думку слідства, Фрідман разом з російськими бізнес-партнерами напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів українського банку, його материнського банку в Росії та пов'язаної з ними офшорної компанії на загальну суму понад 1 мільярд гривень та подальшого виведення коштів з банківської системи України.

Метою таких дій називається уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності Росії та росіян, передбачених відповідним українським законом.

Ще рік тому БЕБ домоглося арешту активів кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунках у Альфа-Банку Україна та цінних паперів на загальну суму понад 12,4 мільярда гривень, ймовірно набутих шляхом використання фіктивних правочинів.

В бюро зазначають, що слідчі дії ще тривають: складається перелік усього майна Фрідмана як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Сам бізнесмен, нагадаємо, живе у Великій Британії, хоча та і запровадила проти нього санкції.

Фрідман та інші засновники російського Альфа-Банку Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов, окрім Британії та України, перебувають і під санкціями Європейського союзу, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії. 11 серпня проти них ввели санкції і США.