Зеленський ввів санкції проти компаній, яким належить "Сенс Банк"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про застосування санкцій щодо низки закордонних компаній. Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.

Під обмеження потрапили 18 компаній, девʼять із яких зареєстровані на Кіпрі, сім – у Росії, а також по одній – Люксембурзі та на Британських Віргінських островах.

Ідеться про ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Кепітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd., EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Національного банку України станом на 20 березня 2023, компанія ABH Holdings S.A. володіє 57,6% акцій українського "Сенс Банку" (раніше він називався "Альфа-Банк Україна"), а ще 42,3% банку належать компанії ABH Ukraine Limited. Саме через ці структури "Сенс Банком" володіють, зокрема, російські олігархи Михайло Фрідман й Петро Авен.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а в березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк". Україна запровадила санкції проти олігарха у жовтні того ж року.

А в травні поточного року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

За даними ЗМІ, наразі "Сенс Банк" готують до націоналізації. Forbes писало, що посаду CEO фінустанови після цього може обійняти колишня топменеджерка "ПриватБанку" Галина Пахачук.