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Українське морозиво набирає популярності за кордоном
У 2023 році на зовнішніх ринках було продано майже 10 тисяч тонн українського морозива, що на 44% більше у порівнянні з 2022 роком.
Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що при цьому загальний дохід зріс на 67%, перевищивши 32 млн доларів. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України.
Куди продавали українське морозиво
Як повідомили в асоціації, морозиво переважно продавалось в країни Євросоюзу, звідки отримана виручка в розмірі понад 19 млн дол. або 60 % від вартості всього експорту.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Основні покупці українського морозива у 2023 році – Молдова (2301 т), Німеччина (1909 т), Польща (1873 т), Ізраїль (963 т), Литва (509 т), Чехія (425 т).
Географія збуту цього продукту є доволі диверсифікованою, адже він експортувався також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д’Івуару, Гамбії, Канади.
"Таким чином, ми продовжуємо посилювати власні позиції на світовому ринку морозива, про що наша Асоціація інформувала в попередніх тематичних публікаціях", - йдеться в повідомленні асоціації.
Яка ситуація на ринку морозива у 2024 році
У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. т морозива (на 23 % вище показника першого кварталу 2023 року) вартістю понад 7 млн дол. (+ 25 %).
Знову більшість доходів спеціалізовані експортери отримують з Німеччини, Польщі та Молдови – сумарно близько 60 %.
Українська асоціація аграрного експорту констатує, що разом з позитивною динамікою експорту українскього морозива та розвинутою географією закордонних продажів, варто надалі розвивати його потенціал, розглядаючи, зокрема, традиційні країни-імпортери, серед яких Саудівська Аравія, Філіппіни, Малайзія, Сінгапур.
Цей продукт має виражену сезонність пікового виробництва і споживання, але оптимальне охоплення покупців в різних регіонах планети допоможе вирівняти періодичність валютних надходжень.
Додамо, що компанія "Три ведмеді", яка є одним із найбільших виробників морозива та заморожених напівфабрикатів в Україні, придбала польську компанію Nordis, що володіє заводом заморожених продуктів.
Також повідомлялося, що Польська інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) заборонила продаж на польському ринку в Любліні трьох партій морозива з України загальною вагою 8,48 тонн.
Фото: ua.depositphotos.com