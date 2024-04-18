Українці стали частіше купувати молочку в супермаркетах замість базару

Незважаючи на зростання цін на молочну продукцію, обсяги реалізації у березні збільшилися. Наразі більшість виробників свіжих молочних продуктів вже знову працює з прибутком.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

Зазначається, що перший місяць весни виробники свіжих молочних продуктів були досить активними.

"Як відомо, на внутрішньому ринку є "базарна пропозиція" молока, сметани, кисломолочного сиру, але ця ніша невпинно звужується і її впевнено заповнюють молочні продукти заводського виробництва", - зауважують аналітики.

На їхню думку, напевно, це і є головною причиною успішних продажів свіжих молокопродуктів.

"Можна очікувати, що вже поточного року виробництво певних видів свіжих молокопродуктів наблизиться до довоєнних показників. Оскільки більшість виробників свіжих молочних продуктів вже знову працює з прибутком, можна припустити, що надалі базові ціни, якщо і будуть збільшуватись, то несуттєво", - прогнозують аналітики.

Вони додають, що помітне зростання продажів відбувається незважаючи на суттєво меншу кількість потенційних споживачів через окупацію частини територій, масову міграцію і не надто великі доходи українців.

Ріст цін на молочні продукти в супермаркетах сповільнився

В Україні з’явилися передумови до послаблення цін на молочні продукти, повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так, молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 46,86 грн. за кг, що на 7 коп. (+0,1%) більше порівняно до попереднього місяця і на 8,86 грн. (+19%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найдешевшим в українських мережах є пастеризоване молоко "Кожен день" в плівці, яке в середньому коштує 32,11 грн. за кг. Найдорожче в мережах України молоко бренду А2 в пляшках, яке коштує 67,30 грн. за кг.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 53,92 грн. за кг, що на 93 коп. (+2%) більше ніж місяць тому, але на 6,64 грн. (+12%) дешевше ніж торік. Найдешевшим в супермаркетах є кефір бренду Pouce у плівці, який коштує 36,56 грн. за кг. Найвища ціна була зафіксована на кефір виробництва "Молокія" у пляшках, який коштує 81,20 грн. за кг.

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 127,12 грн. за кг, що на 17 коп. (+0,1%) більше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 16,03 грн. (+13%). Найдешевша в супермаркетах сметана лейблу "Ашан" у плівці, яка коштує 88,75 грн. за кг. Найвища ціна зараз на сметану в стаканах "Молокія", яка коштує 167,40 грн за кг.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках склала 88,48 грн. за кг, що на 1,42 грн. (-1,6%) менше ніж місяць тому і на 9,21 грн. (+10%) більше ніж торік. В розрізі брендів, найвигідніша ціна на йогурт питний "РадиМо" – 57,50 грн. за кг. Найдорожчий в Україні йогурт "Чудо" в 260-грамових пластикових пляшках – 115,94 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 132,11 грн. за кг, що на 72 коп. (-0,5%) менше порівняно до кінця лютого і на 22,95 грн. (+17%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найнижча ціна була зафіксована на йогурт бренду "РадиМо" жирністю 2% – 72,80 грн. за кг. Найдорожчим в Україні є ложковий йогурт "Волошкове поле" з наповнювачем без лактози, який коштує 199,61 грн. за кг.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 224,44 грн. за кг. Продукт подорожчав на 8,24 грн. (+4%) порівняно до попереднього місяця і виріс в ціні на 35,37 грн. (+16%) порівняно до минулорічного періоду. Найдешевше в українських супермаркетах коштує кисломолочний сир під лейблом "Ашан" в 200-грамових упаковках – 159,50 грн. за кг. Найдорожчим є кисломолочний сир бренду "Президент" в 220-грамових упаковках, який коштує 336,32 грн. за кг.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 412,13 грн. за кг, що на 7,03 грн. (+2%) дорожче ніж минулого місяця і на 79,09 грн. (+19%) дорожче ніж торік. Серед українських брендів найдешевше коштувало солодковершкове масло Metro Chef жирністю 73% – 269,80 грн. за кг. Найвищій цінник стоїть на масло жирністю 73% виробництва "Клуб Сиру" – 527,35 грн. Вершкове масло "Селянське" жирністю 72,5% виробництва компанії "Люстдорф" коштує 417,69 грн. за кг. За останній місяць ціна на масло "Люстдорф" не змінилася. Порівняно до минулого року ціна на масло "Люстдорф" виросла на 102,37 грн. (+25%).

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 447,82 грн. за кг. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 8,60 грн. (+1,9%) і на 62,41 грн. (+14%) порівняно до минулорічного періоду. Найнижча ціна на сир Український твердий ваговий – 289,90 грн. за кг, а найвища на сир бренду "Звенигора" – 627,63 грн. за кг.

Україна в березні імпортувала рекордний обсяг сиру

У березні в Україну було завезено рекордно високий обсяг сиру порівняно з довоєнним періодом. Польського сиру, який продається набагато дешевше за вітчизняний, на полицях українських магазинів стає все більше.

Зауважимо, що через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.

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