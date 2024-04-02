Їмо польський: Україна імпортувала рекордний обсяг сиру

У березні в Україну було завезено рекордно високий обсяг сиру порівняно з довоєнним періодом. Польського сиру, який продається набагато дешевше за вітчизняний, на полицях українських магазинів стає все більше.

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Про це повідомляє ІНФАГРО.

"На українському ринку сиру, здається, настав переломний момент. Або вітчизняні сировари зможуть утримати свій ринок збуту, або їх таки суттєво потіснять постачальники європейського сиру", - зауважують аналітики.

За їхніми даними, у березні в Україну було завезено рекордно високий обсяг сиру порівняно з довоєнним періодом.

Аналітики наголошують, що якщо такий тренд збережеться і надалі, то відбудеться черговий розподіл ринку між гравцями.

"Вибором споживачів все частіше стає європейський сир, який у більшості випадків уже зараз пропонується дешевше, ніж вітчизняний. Тому не варто дивуватися, що польського (і не тільки) сиру на полицях магазинів стає все більше", - підкреслюють аналітики.

Вони припускають, що можливо саме з розрахунку на поставки в Україну, поточного року виробництво сиру в Польщі виросло більш ніж на 10%.

"Різниця в збільшенні виробництва в Польщі майже дорівнює загальному виробництву аналогічних сирів в Україні. Це має неабияк насторожувати вітчизняних сироварів", - застерігають експерти.

Зауважимо, що через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com