В аграрному комітеті розповіли, чи зміняться ціни на продукти найближчим часом

Найближчим часом ціни на основні продукти харчування будуть стабільними і значного підвищення не передбачається, але може здорожчати молочна продукція.

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Про це розповів член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

На його думку, кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Навпаки, деякі овочі почнуть дешевшати.

"Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", – сказав він.

Депутат також вказує на зменшення цін на яйця з появою весняно-літньої домашньої продукції. Він наголошує, щ о незважаючи на військовий стан, в центральних та західних регіонах України з'являються нові фермерські господарства, які конкурують з великими виробниками за якістю та ціною.

Однак, за словами Соломчука, можливе невелике зростання вартості молочних продуктів у разі подорожчання палива.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – пояснив Соломчук.

Які ціни на продукти харчування

Столовий буряк в Україні в середньому подешевшав на 10% і коштує в діапазоні 10-15 грн/кг. Основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції на ринку.

Ціни на помідори зросли і наразі імпортні помідори в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78-90 грн/кг. Таку цінову тенденцію експерти пояснюють скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини, що пов’язано зі зниженням обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.

В Україну почали постачати імпортну картоплю нового врожаю, що вплинуло на цінові показники вітчизняної продукції. За даними моніторингу, середні ціни на картоплю в Україні впали на 12%, сягнувши діапазону 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). У той же час імпортна картопля нового врожаю з Єгипту та Азербайджану на сьогодні реалізується за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Крім того, українські фермери почали підвищувати відпускні ціни на моркву - вони озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг.

У березні зросли ціни і на тепличні огірки. Виробники продають цей овоч по 105-140 грн/кг, залежно від сорту та обсягу партії. Зазначається, що огірки подорожчали через похмуру погоду, яка зберігається в країні протягом останніх кількох днів.

Через суттєве зростання закупівельних цін на молочну сировину виробники свіжих молочних продуктів теж будуть збільшувати ціни на свою продукцію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com