У Києві на ярмарках заборонили продаж деяких продуктів

У Києві з 4 по 31 липня на сільськогосподарських та сезонних ярмарках заборонять продаж харчових продуктів, які вважаються швидкопсувними.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Таке рішення прийняв департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.

Під заборону портрапили свіже м’ясо, м’ясопродукти та ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко і молочну продукцію, кондитерські вироби з кремом тощо.

Заборона стосується ярмарків, які організовують комунальні підприємства "Світоч" і "Київська спадщина". Вони підпорядковані департаменту.

Також організаторів зобов'язали допускати до продажу продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

Нагадаємо, що в Україні почали падати ціни на овочі. Капуста подешевшала до 25-35 грн/кг, а картопля - до 9-12 грн/кг.

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