В Киеве на ярмарках запретили продажу некоторых продуктов

В Киеве с 4 по 31 июля на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках запретят продажу пищевых продуктов, которые считаются скоропортящимися.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Такое решение принял департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на совещании по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице.

Под запрет попали свежее мясо, мясопродукты и колбасные изделия, живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко и молочная продукция, кондитерские изделия с кремом и т.д.

Запрет касается ярмарок, организуемых коммунальными предприятиями "Свиточ" и "Киевское наследие". Они подчинены департаменту.

Также организаторов обязали допускать к продаже продукции только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

Напомним, что в Украине начали падать цены на овощи. Капуста подешевела до 25-35 грн/кг, а картофель – до 9-12 грн/кг.

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