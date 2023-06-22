В Украине резко выросли цены на прошлогодний картофель: какая стоимость

В Украине наблюдается стремительный рост цен на картофель урожая 2022 года. На сегодняшний день цена на этот овощ варьируется в пределах 9-12 грн/кг ($0,25-0,33/кг), что в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Настолько стремительное подорожание в сегменте прошлогоднего картофеля, эксперты проекта объясняют фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке", - говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что практически в течение всего сезона цена на картофель урожая 2022 года удерживалась на довольно низком уровне, и только в конце текущего сезона украинские производители смогли существенно повысить отпускные цены на свою продукцию.

Так, в прошлогодний картофель в Украине уже поступает в продажу в среднем на 87% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее аналитики проекта EastFruit сообщали, что с началом массового сбора средних сортов капусты в украинских хозяйствах цена на данную продукцию снова начала снижаться. Сегодня большинство производителей предлагают к продаже этот овощ по 25-35 грн/кг.

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