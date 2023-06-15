В Украине обвал цен на огурцы: какая стоимость

В Украине стремительно дешевеет тепличный огурец. Сегодня украинские тепличные комбинаты отгружают его по 25-45 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что причиной столь резкого обвала цен на огурцы стало увеличение предложения этой продукции из летних теплиц южных регионов страны.

Так, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты отгружают огурец по 25-45 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Такую ситуацию игроки рынка объясняют сразу несколькими факторами. Во-первых, предложение огурцов из пленочных теплиц продолжает увеличиваться, что крайне негативно сказывается на темпах сбыта этой продукции. В то же время крупные комбинаты зачищают теплицы и часто предлагают к продаже некондиционный огурец. При этом спрос в данном сегменте остается минимальным, что также вынуждает производителей снижать цены на огурцы", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что несмотря на очередное снижение отпускных цен сегодня тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

"При этом большинство ключевых игроков рынка считают, что негативный ценовой тренд в этом сегменте будет преобладать и дальше, если ситуация с темпами сбыта огурца не улучшится", - констатируют аналитики.

Заметим, что украинские тепличные комбинаты начали снижать отпускные цены на томаты и отгружают эту продукцию не дороже 60-80 грн/кг.

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