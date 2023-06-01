В Україні дешевшають тепличні томати: які ціни

Українські тепличні комбінати почали знижувати відпускні ціни на томати. Наразі комбінатам вдається відвантажувати томати не дорожче 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами операторів ринку, здешевленню місцевого томату сприяло одразу кілька основних факторів. По-перше, цього тижня збільшилася пропозиція імпортної продукції, ціна на яку озвучується в тому самому діапазоні, що й на місцевий томат. Водночас додатковий тиск на ціни чинило і збільшення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

При цьому, за словами виробників, попри зниження відпускних цін, попит на місцеві томати залишається на досить низькому рівні. Більшість оптових компаній і роздрібних мереж закуповують цю продукцію дрібним оптом для поточних продажів.

Але, попри зниження цін, тепличні томати в Україні наразі коштують у середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2022 року. Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що негативні цінові тенденції переважатимуть у сегменті тепличних томатів і далі. Свою думку вони аргументують тим, що найближчим часом на ринок почнуть масово надходити томати з літніх теплиць, що, своєю чергою, призведе до чергового зниження цін у цьому сегменті.

Нагадаємо, на поточному тижні в Україні також відзначається зниження цін у сегменті ріпчастої цибулі. Наразі відпускні ціни на цей овоч сформувалися в діапазоні 40-46 грн/кг.

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