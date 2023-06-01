В Украине дешевеют тепличные томаты: какие цены

Украинские тепличные комбинаты начали снижать отпускные цены на томаты. Комбинатам удается отгружать томаты не дороже 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам операторов рынка, удешевлению местного томата способствовало сразу несколько основных факторов. Во-первых, на текущей неделе увеличилось предложение импортной продукции, цена на которую озвучивается в том же диапазоне, что и на местный томат. В то же время дополнительное давление на цены оказало и увеличение предложения данной продукции из местных тепличных комбинатов.

При этом, по словам производителей, несмотря на снижение отпускных цен, спрос на местные томаты остается на достаточно низком уровне. Большинство оптовых компаний и розничных сетей закупают данную продукцию мелким оптом для текущих продаж.

Но, несмотря на снижение цен, тепличные томаты в Украине на данный момент стоят в среднем на 17% дороже, чем в начале июня 2022 года. Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что негативные ценовые тенденции будут преобладать в сегменте тепличных томатов и далее. Свое мнение, они аргументируют тем, что в ближайшее время на рынок начнут массово поступать томаты из летних теплиц, что в свою очередь приведет к очередному снижению цен в данном сегменте.

Напомним, на текущей неделе в Украине также отмечается снижение цен в сегменте репчатого лука. Отпускные цены на этот овощ сформировались в диапазоне 40-46 грн/кг.

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