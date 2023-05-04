В Украине дешевеют тепличные огурцы: какие цены

В Украине снижаются цены на тепличные огурцы. Так, 4 мая украинские тепличные комбинаты отгружают огурцы от 60 до 110 грн/кг ($1,64-3,01/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, теплая погода способствовала увеличению сбора урожая тепличного огурца в стационарных украинских комбинатах. Рост объемов этой продукции на рынке заставлял производителей в очередной раз пересматривать цены на свою продукцию в сторону снижения.

В то же время темпы сбыта в данном секторе остаются относительно низкими.

При этом, несмотря на удешевление тепличного огурца, на сегодняшний день данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем в 1,6 раза дороже, чем в начале мая 2022 года.

Напомним, ранее аналитики проекта EastFruit сообщали о снижении цен на тепличные томаты.