В Украине дешевеют томаты: какие цены

На этой неделе на рынок Украины поступили первые оптовые партии тепличного томата из местных комбинатов. Стартовая цена на этот овощ варьируется в пределах 70-85 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что в этом сезоне украинские тепличные комбинаты начали продажу на две недели позже, чем годом ранее.

"Теплая погода, установившаяся в Украине на прошлой неделе, заметно ускорила созревание местных тепличных овощей. Все больше украинских комбинатов сообщают о начале нового сезона реализации тепличного томата", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что предложение местных томатов на рынке достаточно малообъемно, а стартовая цена в данном сегменте варьируется в пределах 70-85 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем на первые партии местного томата в прошлом году.

По прогнозам участников рынка, первые крупные партии томата украинские комбинаты смогут отгружать не раньше начала мая.

Также на украинском рынке есть и импортный томат производства Турции, который на сегодняшний день пока составляет основное предложение на рынке.

При этом импортные томаты предлагаются к продаже гораздо дешевле местной продукции. Цены на турецкие помидоры озвучиваются в диапазоне 55-70 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем неделей ранее.

Напомним, на текущей неделе в большинстве областей Украины отмечено повышение цен на морковь. Сегодня оптовые партии этого овоща поступают в продажу по 33-40 грн/кг.

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