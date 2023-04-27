В Україні дешевшають томати: які ціни

Цього тижня на ринок України надійшли перші оптові партії тепличного томату із місцевих комбінатів. Стартова ціна на цей овоч варіюється в межах 70-85 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони зазначають, що цього сезону українські тепличні комбінати почали продаж на два тижні пізніше, ніж роком раніше.

"Тепла погода, яка встановилася в Україні минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих тепличних овочів. Дедалі більше українських комбінатів повідомляють про початок нового сезону реалізації тепличного томату", - зауважують аналітики.

Вони додають, що пропозиція місцевих томатів на ринку досить малооб'ємна, а стартова ціна в даному сегменті варіюється в межах 70-85 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж на перші партії місцевого томату минулого року.

За прогнозами учасників ринку, перші великі партії томату українські комбінати матимуть змогу відвантажувати не раніше початку травня.

Також, на українському ринку є і імпортний томат виробництва Туреччина, який на сьогоднішній день поки що становить основну пропозицію на ринку.

При цьому імпортні томати пропонуються до продажу набагато дешевше, ніж місцева продукція. Ціни на турецькі томати озвучуються в діапазоні 55-70 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, на поточному тижні в більшості областей України відзначено підвищення цін на моркву. Сьогодні оптові партії цього овоча надходять у продаж по 33-40грн/кг.

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