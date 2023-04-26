В Україні дорожчає морква: які ціни

На поточному тижні в більшості областей України відзначено підвищення цін на моркву. Сьогодні оптові партії цього овоча надходять у продаж по 33-40грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання, за словами фахівців, є сезонне скорочення пропозиції якісної продукції на тлі підвищення закупівельної активності оптових компаній.

Сьогодні оптові партії моркви надходять у продаж по 33-40грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Позитивну цінову динаміку експерти проєкту пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції в українських господарствах.

"За інформацією учасників ринку, оптові компанії дедалі частіше зазнають труднощів із придбанням необхідних обсягів моркви високої якості", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що наразі виробники України вже ведуть продажі моркви в середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці квітня минулого року.

При цьому, гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції за умови, що попит на моркву утримуватиметься на тому самому рівні.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростають ціни на білокачанну капусту. Наразі українські виробники вже пропонують білоголову капусту врожаю 2022 року до продажу по 20-25 грн/кг, що в середньому на 29% дорожче, ніж тижнем раніше.

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