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В Украине дорожает морковь: какие цены
На текущей неделе в большинстве областей Украины отмечено повышение цен на морковь. Сегодня оптовые партии этого овоща поступают в продажу по 33-40 грн/кг.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Основной причиной удорожания, по словам специалистов, является сезонное сокращение предложения качественной продукции на фоне повышения закупочной активности оптовых компаний.
Сегодня оптовые партии моркови поступают в продажу по 33-40грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Положительную ценовую динамику эксперты проекта объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции в украинских хозяйствах.
"По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества", - подчеркивают аналитики.
Они отмечают, что производители Украины уже ведут продажи моркови в среднем в 3 раза дороже, чем в конце апреля прошлого года.
При этом игроки рынка не исключают вероятности дальнейшего подорожания этой продукции при условии, что спрос на морковь будет удерживаться на том же уровне.
Напомним, в Украине стремительно растут цены на белокочанную капусту. В настоящее время украинские производители уже предлагают белокочанную капусту урожая 2022 года до продажи по 20-25 грн/кг, что в среднем на 29% дороже, чем неделей ранее.
Источник фото: ua.depositphotos.com