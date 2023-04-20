Цены на лук снова пошли вверх: какая стоимость

В Украине на текущей неделе на рынке репчатого лука возобновился рост цен. Это связывают с сезонным истощением запасов продукции в местных хозяйствах и возросшей закупочной активностью оптовых компаний.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг ($1,04-1,23/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на очередное удорожание, спрос на репчатый лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения местной продукции.

В хранилищах украинских фермеров запасы лука по сравнению с последними двумя сезонами минимальные. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто располагает определенными запасами, сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

Стоит отметить, что на сегодняшний день репчатый лук в Украине уже стоит в среднем в 3,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом, по мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке репчатого лука сохранятся вплоть до массового поступления лука нового урожая.

Напомним, отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раза ниже, чем в первой половине апреля 2022 года. Аналитики прогнозируют, что цены еще будут падать.

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